Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Transfer devam edecek..."

Okan Buruk, maçın önemli bir bölümünde iyi oynadıklarını dile getirerek, "Özellikle ilk 45 dakikayı iyi geçtik. Bu yorgunluğu bekliyordum. Dün çift antrenman yaptık, bu sabah da antrenmanımız oldu. Oyuncuların düşüşünü bekliyordum. Normal, bu ilk hazırlık maçımız. O yüzden sonuca bakmıyorum. Elbette her maçımızı kazanmak istiyoruz ama bunu da gelişimimizi devam ettiren bir maç olarak görüyorum. İyiyi, kötüyü hepsini görüyoruz. Bu da bizim için önemli. İnşallah en kısa zamanda diğer oyuncularımızla birlikte takımımızı hazır hale getireceğiz." diye konuştu.