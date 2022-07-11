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Giriş Tarihi: 11.7.2022 11:58

Hamit Altıntop: Hedefimiz Türk futbolunu ileriye taşımak

DHA
Hamit Altıntop: Hedefimiz Türk futbolunu ileriye taşımak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, yeni sezon öncesi Süper Lig fikstürünü ve planları hakkında açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Fikstürün bir önemi var diye düşünüyorum. Bol gollü, güzel ve Fair Play içinde bir sezon olsun. Ligin kalitesi, seviyesi ve kültürü de böylece artar. Çünkü hedefimiz oyunu güzelleştirmenin yanında marka değerini de yükseltme. Taraftar sayısını da arttırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, yeni sezon öncesi Süper Lig fikstürünü ve planları hakkında açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Kararların alınması gereken bir yerdeyiz. İstişarelerimiz yaptık ve kararlarımızı aldık. Umarım doğru kararlardır. Hepimizin hedefi Türk futbolunu ileriye taşımak olmalı" dedi.

"HEDEFİMİZ OYUNU GÜZELLEŞTİRMEK"

Ligin marka değerini arttırmak istediklerini dile getiren Altıntop, "Fikstürün bir önemi var diye düşünüyorum. Bol gollü, güzel ve Fair Play içinde bir sezon olsun. Ligin kalitesi, seviyesi ve kültürü de böylece artar. Çünkü hedefimiz oyunu güzelleştirmenin yanında marka değerini de yükseltme. Taraftar sayısını da arttırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ TÜRK FUTBOLUNU İLERİYE TAŞIMAK"

Yeni yönetim kurulunun aldığı kararları da değerlendiren Altıntop, "Kararların alınması gereken bir yerdeyiz. İstişarelerimiz yaptık ve kararlarımızı aldık. Umarım doğru kararlardır. Tabi fatura günün sonunda çıkıyor ama burada iyi niyet ve gayret içindeyiz. Geçen yönetim de böyleydi. Doğru analizler yaparak, kulüplerimizle ve siz medya ayağıyla doğru iletişimi kurarak, doğru mesajları verebilmek önemli. Hepimizin hedefi Türk futbolunu ileriye taşımak olmalı. Gençlerimize doğru yolu göstermek ve doğru eğitimi vermeliyiz. Rekabette bir şampiyon olacak birileri de küme düşecek, bu işin doğalı" şeklinde konuştu.

"İSTEKLERİMİZİN GERÇEKÇİ OLUP OLMADIĞINI DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

TFF yönetiminin yeni göreve geldiğini ve kulüplerin isteklerine cevap vermek için çalıştıklarını belirten Altıntop, "Yeni bir yönetim var ve oturup konuşacağız. Gerçekçi olmamız gerekiyor ve isteklerimizin gerçekçi olup olmadığını değerlendirmememiz gerekiyor. Bazı konularda tabii kısa vadeli düşünebiliriz ama bazı konuları da uzun vadeli düşünmeliyiz. Ona göre de iyi yatırım yapmamız gerekir. Eğitim çok önemli onu ihmal edersek hayallerimizi gerçekleştiremeyiz" dedi.

"LİGİN KALİTESİ OYUNCU GELİŞİMİNİ ETKLİYOR"

Eylülde oynanacak milli maçlar öncesi de Altıntop, "Ligin kalitesi oyuncumuzun gelişimini etkiliyor. Onların gelişimi ve özgüveni de milli takıma yansıyor. Paydaşların aynı hedefi kovalaması ve bunun için de fedakarlık yapması gerekiyor. Biz kulüplerimizin en büyük destekçileriyiz. Eksikler ve hatalar olacaktır ama insanın olduğu yerde her zaman çözüm vardır" diye konuştu.


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Hamit Altıntop: Hedefimiz Türk futbolunu ileriye taşımak
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