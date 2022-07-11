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Giriş Tarihi: 11.7.2022 15:15 Son Güncelleme: 11.7.2022 15:24

Son dakika Beşiktaş haberleri: Wout Weghorst'tan Mario Gomez sözleri! En büyük benzerliğim..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: Wout Weghorst’tan Mario Gomez sözleri! En büyük benzerliğim...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Hollandalı golcü Wout Weghorst, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Weghorst, "Mario Gomez inanılmaz bir futbolcu. Beşiktaş'ta muazzam işler çıkarttı. Ona saygı duysam da başka oyuncuyla karşılaştırmayı seven biri değilim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Hollandalı golcü Wout Weghorst, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

İŞTE WEGHORST'UN AÇIKLAMALARI:

Çok sıcak bir karşılama oldu. Herkes beni çok iyi karşıladı. İlk günlerim ama her şey çok güzel ve iyi hissediyorum. Bunu net olarak söyleyebilirim. Taraftarları ve ülkeyi düşündüğümde kariyerimde iyi bir adım olacağını hissettirdi. Beşiktaş'ın ve Türkiye'nin en iyi seçenek olacağını hissettim.

"GOMEZ'LE EN BÜYÜK BENZERLİĞİM..."

Mario Gomez inanılmaz bir futbolcu. Beşiktaş'ta muazzam işler çıkarttı. Ona saygı duysam da başka oyuncuyla karşılaştırmayı seven biri değilim. Ben kendi özelliklerimle ön plana çıkmak istiyorum. En büyük benzerliğim en az onun kadar başarılı olmak olacaktır.

"AMACIM ÇOK GOL ATMAK"

Hocamızla konuştuk. Benden neler istediğini biliyorum. Ben de takıma neler katabileceğimi biliyorum. Kendimi biliyorum. Oyun içinde kalan, sürekli yüksek tempoda, bol gol atılacak bir strateji için çalışacağız. Beklentilerinin farkındayım. Gol atmak, çok gol atmak. Hocamızın istediği oyuncu profilinde olduğumu söyleyebilirim.

"GOL KRALI OLMAK İSTİYORUM"

Almanya'da gol kralı olmak isterdim ama Lewandowski ve Haaland ile yarışıyordum. Türkiye'de gol kralı olmak istiyorum.Bundesliga'da rakiplerim Lewandowski ve Haaland'dı . Onların arkasından gelmeyi de bir başarı sayıyorum kendim için. Türkiye'de de gol krallığına oynamak istiyorum. Coşkulu taraftarlarımız karşısında harika bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Wout Weghorst'tan Mario Gomez sözleri! En büyük benzerliğim..."
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