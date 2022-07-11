Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, son şampiyon Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Parmak'ı transfer etmeye hazırlanıyor. Yeni sezon öncesinde Murat Cem Akpınar'ı Karadeniz temsilcisinden kiralayan Çotanaklar, Abdulkadir'i de satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

TRANSFER TEKLİFİNE OLUMLU BAKIYOR

27 yaşındaki futbolcunun da Giresunspor'un teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi. Bordo-Mavililerle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan, 1 kez da A Milli Takım formasını giyen Parmak, geçtiğimiz sezonun ikinci devresini kiralık olarak geçirdiği Kayserispor'da 17 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 2 asist katkısı sağladı. (Fotomaç)