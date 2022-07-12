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Giriş Tarihi: 12.7.2022 22:31

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao kimdir? Brezilyalı futbolcu Willian Arao kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe’nin yeni transferi Willian Arao kimdir? Brezilyalı futbolcu Willian Arao kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe bugün transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. Önce bonservisi elinde olan Joshua King'i kadrosuna kattığını duyuran Fenerbahçe, şimdi de geçtiğimiz sezon Flamengo'da forma giyen Willian Arao'yu aldığını duyurdu. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao kimdir? Brezilyalı futbolcu Willian Arao kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao kimdir sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe bugün önce Joshua King'i şimdi de Willian Arao'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Bu gelişmenin üzerine Brezilyalı futbolcu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao kimdir? Brezilyalı futbolcu Willian Arao kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

FENERBAHÇE WİLLİAN ARAO'YU KADROSUNA KATTI!

Arão, gençlik kariyerine São Paulo ve Corinthians'ta oynayarak başladı ve ilk profesyonel deneyimini burada yaşadı, ancak Arão sonraki yıllarının çoğunu farklı Brezilya kulüplerinde kiralık olarak oynayarak geçirdi. Botafogo'nun 2015 Campeonato Brasileiro Série B'yi kazanmasında önemli rol oynadı.

OYNADIĞI TAKIMLAR

2011–2015 Korintliler

2013→ Portuguesa (kredi)

2014→ Chapecoense (kredi)

2014→ Atletico Goianiense (kiralık)

2015→ Botafogo (kredi)

2016–Flamengo

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao kimdir? Brezilyalı futbolcu Willian Arao kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?
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