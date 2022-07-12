Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao kimdir sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe bugün önce Joshua King'i şimdi de Willian Arao'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Bu gelişmenin üzerine Brezilyalı futbolcu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao kimdir? Brezilyalı futbolcu Willian Arao kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?
FENERBAHÇE WİLLİAN ARAO'YU KADROSUNA KATTI!
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 12, 2022
Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul'a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/WXYp7tv273
Arão, gençlik kariyerine São Paulo ve Corinthians'ta oynayarak başladı ve ilk profesyonel deneyimini burada yaşadı, ancak Arão sonraki yıllarının çoğunu farklı Brezilya kulüplerinde kiralık olarak oynayarak geçirdi. Botafogo'nun 2015 Campeonato Brasileiro Série B'yi kazanmasında önemli rol oynadı.
OYNADIĞI TAKIMLAR
2011–2015 Korintliler
2013→ Portuguesa (kredi)
2014→ Chapecoense (kredi)
2014→ Atletico Goianiense (kiralık)
2015→ Botafogo (kredi)
2016–Flamengo