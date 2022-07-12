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Giriş Tarihi: 12.7.2022 11:15

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan Alberth Elis hamlesi! Görüşme gerçekleşti

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan Alberth Elis hamlesi! Görüşme gerçekleşti

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, Bordeaux’da forma giyen Alberth Elis ile ilgileniyor. Bordeaux, Fransa’da 3. Lig’e düşürüldüğü için oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Siyah beyazlılar, Bordeaux'da forma giyen Alberth Elis ile ilgileniyor. Bordeaux, Fransa'da 3. Lig'e düşürüldüğü için oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.

ELIS SICAK BAKIYOR

Beşiktaş, Elis ve menajeriyle temasa geçti. Oyuncu Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

Alberth Elis, sağ kanat dışında sol kanat ve forvet mevkilerinde de oyanayabiliyor.

Elis, geçtiğimiz sezon Bordeaux formasıyla ligde 20 karşılaşmaya çıktı. 9 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan Alberth Elis hamlesi! Görüşme gerçekleşti
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