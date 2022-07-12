Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...
Siyah beyazlılar, Bordeaux'da forma giyen Alberth Elis ile ilgileniyor. Bordeaux, Fransa'da 3. Lig'e düşürüldüğü için oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.
ELIS SICAK BAKIYOR
Beşiktaş, Elis ve menajeriyle temasa geçti. Oyuncu Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.
Alberth Elis, sağ kanat dışında sol kanat ve forvet mevkilerinde de oyanayabiliyor.
Elis, geçtiğimiz sezon Bordeaux formasıyla ligde 20 karşılaşmaya çıktı. 9 gol attı ve 1 asist yaptı.