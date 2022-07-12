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Giriş Tarihi: 12.7.2022 12:50

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Luis Nani Melbourne Victory'e transfer oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Luis Nani Melbourne Victory’e transfer oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli yıldız Luis Nani, Avustralya Ligi takımlarından Melbourne Victory'e transfer oldu.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve "Nani" lakabıyla tanınan Portekizli futbolcu Luis Carlos Almeida da Cunha, sürpriz bir transfere imzasını attı.

Son olarak İtalyan ekibi Venezia'da top koşturan 35 yaşındaki sol kanat, Avustralya Ligi takımlarından Melbourne Victory'e transfer oldu.

Kariyerine Real Formaçao'da başlayan Nani sırasıyla Sporting, Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando ve Venezia formaları giymişti. Sarı-lacivertli formayla 47 karşılaşmada görev alan Portekizli yıldız, 12 gol atarken 13 de asist yapmıştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Luis Nani Melbourne Victory'e transfer oldu!
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