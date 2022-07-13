Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adı Chelsea'yle anılan Sterling, Manchester City'ye veda etti
Giriş Tarihi: 13.7.2022 16:11

Adı Chelsea'yle anılan Sterling, Manchester City'ye veda etti

AA
Adı Chelsea’yle anılan Sterling, Manchester City’ye veda etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transferi gündemde olan Manchester City oyuncusu Raheem Sterling, kulübüne veda mesajı yolladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duygusal bir veda mesajı paylaşan 27 yaşındaki oyuncu, "Yedi sezon. On bir kupa... Hayat boyu unutulmayacak anılar. Teknik ekip, yıllar içindeki gelişimimde önemli rol üstlendi.

Takım arkadaşlarım, stadı paylaştığım kişilerin çok ötesine geçti. Kulübün diğer çalışanları, yönetim ve taraftarlar beni yorulmadan destekledi. Manchester City ile ilişkisi olan herkes; size duyduğum saygı daha fazla olamazdı. Ne yolculuk oldu ama... Manchester'a geldiğimde 20 yaşında bir çocuktum ama bugün bir erkek olarak buradan ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, City ile sözleşmesinin son yılına giren Sterling için Chelsea, 45 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. City formasıyla 337 karşılaşmada görev alan İngiliz kanat oyuncusu, 131 gol ve 94 asiste imza attı. Sterling, İngiltere Milli Takımı'nda ise 77 maçta 19 kez ağları sarstı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS SONUÇLARI için geri sayım başladı! 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den son tarih açıklaması!
Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılıyor, hangi gün? 13 Temmuz 2022 Çarşamba bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte bankaların açılış tarihi!
SON DAKİKA! Benzin fiyatı için yeni indirim geliyor! Petrol 100 dolar altına düştü! 13 Temmuz 2022 motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu?
SON DAKİKA: NASA James Webb Uzay Teleskobundan tarihi kareleri paylaştı! İşte James Webb Uzay Teleskobundan hayran bırakan görüntüler geldi!
TOKİ ucuz konut müjdesi! TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Bugün postaneler PTT açık mı, çalışıyor mu? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT Kargo kapalı mı, alım ve teslimat yapıyor mu?
YPG/PKK’nın İnsanlık suçları BM raporunda! Liste kabarık
TOKİ UCUZ KONUT MÜJDESİ: TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılacak?
Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!
Son dakika | Dolandırıcıların son kurbanı Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu: Yine aynı yöntem!
ARKADAŞINA GÖNDER
Adı Chelsea'yle anılan Sterling, Manchester City'ye veda etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA