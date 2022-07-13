Beşiktaş, Vida’nın yerini Mert Çetin’le dolduracak!

Weghorst, Cenk ve Muleka ile forvetteki sorunu çözen Beşiktaş'ın orta saha ve savunma için takviye çalışmaları sürüyor. Orta saha için Young Boys'tan Christian Fassnacht için bastıran Siyah-Beyazlılar, İsviçreli oyuncu konusunda hala anlaşma sağlayamadı.
Bir başka problem de Vida'nın ayrılmasından sonra ciddi şekilde stoper eksikliği yaşanan savunma hattı. Beşiktaş yönetimi, bu mevki için öncelikle yerli isimler üzerinde çalışıyor. Yabancı sınırlaması nedeniyle, yerli alternatifler üzerine yoğunlaşan Kartal'ın stoper için düşündüğü son isim Mert Çetin. Hellas Verona forması giyen Türk oyuncu konusunda kulübüyle görüşmeler sürüyor. 25 yaşındaki oyuncunun Verona ile 2025 yılına kadar sözleşmesi var.
İtalyan basını, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Beşiktaş'ın oyuncuyu kiralık istediğini iddia etti.