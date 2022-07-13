Son dakika transfer haberleri: Abdülkadir Ömür Avrupa yolcusu! Dünya devine gidiyor...

Şampiyon Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Transer sezonunda Densil, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Trezeguet'yi kadrosuna katan Bordo-Mavili takımda Nwakaeme'den sonra bir yıldız daha gidiyor.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen yönetim, takımın şampiyonluğunda önemli katkısı olan genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün transferi için gelen teklifleri değerlendirdi. Genç yıldız Abdülkadir Ömür ise transferde kararını verdi.
ROMA KARŞI ATAĞA GEÇTİ
Abdülkadir Ömür için en ciddi teklifi veren Fransa ekibi Marsilya, oyuncu için 12 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı. Igor Tudor'un da onayını alan Marsilya yönetimi Abdülkadir Ömür için ısrarını devam ettiriyor fakat transferde ciddi bir rakip daha çıktı.
Akşam'ın haberine göre, Abdülkadir Ömür için Jose Mourinho'nun takımı olan Roma da transfer için devreye girdi. Geçtiğimiz günlerde Zeki Çelik'i kadrosuna katan Jose Mourinho'nun Roma'sı, Abdülkadir Ömür için tekrar nabız yoklamaya başladı. İtalyan basınına göre Roma, Abdülkadir Ömür için yönetimle bir araya gelecek.
ABDÜLKADİR ÖMÜR TERCİHİNİ YAPTI
İki dev kulübün transfer teklifi değerlendiren Abdülkadir Ömür kararını verdi. Genç oyuncu, Jose Mourinho gibi tecrübeli bir hocanın yanında daha fazla gelişeceğini inandığı için tercihi Roma'dan yana yapmak istiyor. Tarafların anlaşma sağlaması halinde Abdülkadir Ömür'ün Marsilya değil Roma'da forma giymek istediği belirtiliyor.
YÖNETİM SÖZ KONUSU RAKAMI KABUL EDECEK
12 milyon Euro'luk teklifin resmiyete dökülmesi durumunda Trabzonspor yönetiminin bu bedeli kabul etmeye hazır olduğu ifade edildi. Bordo-Mavililer, Abdülkadir Ömür için hem Marsilya hem de Roma'dan resmi teklif beklemeye geçti.
Geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 7 gol ve 4 asist katkısı yaptı. Bordo-Mavililerle 2 sene daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10,5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.