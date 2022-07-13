Son dakika transfer haberleri: Abdülkadir Ömür Avrupa yolcusu! Dünya devine gidiyor...

Akşam'ın haberine göre, Abdülkadir Ömür için Jose Mourinho'nun takımı olan Roma da transfer için devreye girdi. Geçtiğimiz günlerde Zeki Çelik'i kadrosuna katan Jose Mourinho'nun Roma'sı, Abdülkadir Ömür için tekrar nabız yoklamaya başladı. İtalyan basınına göre Roma, Abdülkadir Ömür için yönetimle bir araya gelecek.