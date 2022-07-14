Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ali Gholizadeh'ten Beşiktaş'a transfer itirafı!
Giriş Tarihi: 14.7.2022 11:53

Ali Gholizadeh'ten Beşiktaş'a transfer itirafı!

Ali Gholizadeh’ten Beşiktaş’a transfer itirafı!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan İranlı futbolcu Ali Gholizadeh, siyah beyazlı kulübe transferi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Belçika ekiplerinden Charleroi forması giyen Ali Gholizadeh, Dünya Kupası'nda oynamak istediğini söyledi ve transfer için konuştu.

Katar'daki Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı'nda olmak istediğini söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "2018'de yoktum çünkü İran'da çok az oynamıştım ve Avrupa futbolunu keşfetmemiştim. Ama bu yıl çağrılmak ve oynamak için çok daha fazla şansım var" diye konuştu.

İran Milli Takımı Teknik Direktörü Dragan Skocic, kendisi için yaptığı, "oynamalı ve performans göstermeli" açıklamalarına da değinen Ali Gholizadeh, "Bu normal, eğer kulübünüzde düzenli olarak oynamıyorsanız, Dünya Kupası'nda olmayı ve iyi performans göstermeyi nasıl söyleyebilirsiniz? Ayrıca, sadece oynamamalı, özel bir şeyler yapmalı ve kendinizi göstermelisiniz" dedi. Bu yaz, büyük bir takıma transfer olması durumunda söylediklerini yapma şansının azalacağı yönünde yorum yapılan Gholizadeh, "Bu doğru" değerlendirmesinde bulundu.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Transfer söyleminin ardından Türkiye'den Beşiktaş ile adının geçtiği hatırlatılan İranlı futbolcu, "Instagram'da Beşiktaş taraftarından çok sayıda mesaj alıyorum (Gülerek). Neler olacağını göreceğiz. Ben Charleroi'ye odaklandım" sözlerini kullandı.

Forvet ve kanatlarda forma giyebilen Ali Gholizadeh'un, Charleroi ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aile Destek Programı'nda hane başına yıllık 7 bin 200 TL! e-Devlet Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir?
Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!
YKS sonuçları erken açıklanır mı? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı?
SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim! Petrol 100 dolar altına sarktı! Motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürüldü
İrem Derici göğüs dekolteli mavi bluzuyla ortalığı kasıp kavurdu! "Alın size Bodrum betonu"
Son dakika: KYK borcu olan gençler için müjdeli haber! Bakan açıklamıştı detaylar netleşiyor
TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte TOKİ ucuz konut müjdesi!
SON DAKİKA: HABERLER PEŞ PEŞE GELİYOR! Datça ve Çeşme'de orman yangını! Evler tahliye ediliyor! Rüzgar elektrik santrali tehlikede...
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, başvuruları nasıl yapılır? Aile Destek Programı ödemeleri, başvuru şartları ve tarihleri 2022
ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Gholizadeh'ten Beşiktaş'a transfer itirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA