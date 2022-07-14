Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona, Fransız futbolcusu Dembele ile sözleşme uzattı
Giriş Tarihi: 14.7.2022 13:14

Barcelona, Fransız futbolcusu Dembele ile sözleşme uzattı

AA
Barcelona, Fransız futbolcusu Dembele ile sözleşme uzattı

Barcelona, Fransız yıldızı Ousmane Dembele ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun 2024 yılına kadar Barcelona forması giyeceği kaydedildi.

2017 yılında Borussia Dortmund'a bonuslarla 140 milyon avro ödeyerek Dembele'yi kadrosuna katan Barcelona, 5 yıllık sözleşmesi sona eren futbolcuyu takımda tutmak için çaba harcıyordu.

Katalan ekibinde ikisi lig olmak üzere 5 kupa kazanan Dembele, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sekteye uğrayan Barcelona kariyerinde tüm kulvarlarda 150 maça çıktı ve 32 kez rakip fileleri havalandırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!
Son dakika: Datça'daki orman yangınında 2'nci gün! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Yangın kontrol altına alındı
Aile Destek Programı'nda hane başına yıllık 7 bin 200 TL! e-Devlet Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir?
Son dakika: KYK borcu olan gençler için müjdeli haber! Bakan açıklamıştı detaylar netleşiyor
YKS sonuçları erken açıklanır mı? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı?
YKS sonuçları açıklanıyor! TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, başvuruları nasıl yapılır? Aile Destek Programı ödemeleri, başvuru şartları ve tarihleri 2022
İrem Derici göğüs dekolteli mavi bluzuyla ortalığı kasıp kavurdu! "Alın size Bodrum betonu"
SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim! Petrol 100 dolar altına sarktı! Motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürüldü
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona, Fransız futbolcusu Dembele ile sözleşme uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA