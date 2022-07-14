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Giriş Tarihi: 14.7.2022 11:56

Galatasaray orta saha için Boubacar Traore'yle ilgileniyor!

Galatasaray orta saha için Boubacar Traore’yle ilgileniyor!

Okan Buruk önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasarayi Serigo Oliveira transferi sonrası Boubacar Traore'yle ilgilenmeye başladı. İşte tüm detaylar...

Orta saha için Sergio Oliveira bombasını patlatan ve yıldız oyuncuyu renklerine bağlayan Galatasaray, Portekizli'nin partnerini buldu.

Fransız ekibi Metz'de görev yapan Boubacar Traore ile sarı kırmızılıların ilgilendiği iddia edildi. Ancak 20 yaşındaki orta sahanın transferi pek kolay gözükmüyor... İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Wolverhampton, Leicester City ve Newcastle United da genç futbolcu için transfer yarışında.

Boubacar Traore geçen sezon Metz'le, Ligue 1'de 28 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynamıştı.

2019'da 350 bin Euro karşılığında Mali'li oyuncuyu kadrosuna katan Metz, Traore'yle 2024 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

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Galatasaray orta saha için Boubacar Traore'yle ilgileniyor!
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