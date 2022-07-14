Osman Zeki Korkmaz: İstanbulspor, Süper Lig’e renk ve oyun zenginliği katmayı hedefliyor

Bolu Dağı'ndaki otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlı ekibin teknik direktörü Korkmaz, AA muhabirine, 25 oyuncuyla geldikleri kampı ay sonuna kadar sürdüreceklerini, bu süreçte Adana Demirspor ve Gaziantep FK'nin yanı sıra Arnavutluk ve Azerbaycan takımlarıyla hazırlık maçı yapacaklarını aktardı.

Geçen sezon büyük şampiyonluk mücadelesi vererek bugünlere geldiklerini anlatan Korkmaz, "Her maça kazanmak için çıkıyorduk ve kazanmak için formül üretmek zorundaydık. Oyunu zenginleştirmek zorundaydık. Çünkü bir süre sonra oynadığımız oyunla 1. Lig'in hedef takımı haline gelmiştik. Rakipler ekstra önlem alıyordu" diye konuştu.

"SÜPER LİG'E ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇIKMIYORUZ"

Süper Lig'deki hedeflerine değinen 40 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Bu sene gerçekçi olursak Süper Lig'e şampiyonluk için çıkmıyoruz. Her maçı kazanmak gibi zorunluluğumuz yok. Ama her maça kazanmak için çıkan bir oyun felsefesine sahibiz. Aslında bence oyun kurgumuzu oturtabilirsek Süper Lig seviyesi çok daha keyifli olacak bizim için. Bizden daha çok Süper Lig'i sevenler için daha keyifli olacak. Süper Lig'e farklı bir renk ve oyun zenginliği katacağız."