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Giriş Tarihi: 14.7.2022 13:11

Osman Zeki Korkmazİstanbulspor, Süper Lig'e renk ve oyun zenginliği katmayı hedefliyor

AA
Osman Zeki Korkmaz: İstanbulspor, Süper Lig’e renk ve oyun zenginliği katmayı hedefliyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, lige farklı bir renk ve oyun zenginliği katmak istediklerini söyledi.

Bolu Dağı'ndaki otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlı ekibin teknik direktörü Korkmaz, AA muhabirine, 25 oyuncuyla geldikleri kampı ay sonuna kadar sürdüreceklerini, bu süreçte Adana Demirspor ve Gaziantep FK'nin yanı sıra Arnavutluk ve Azerbaycan takımlarıyla hazırlık maçı yapacaklarını aktardı.

Geçen sezon büyük şampiyonluk mücadelesi vererek bugünlere geldiklerini anlatan Korkmaz, "Her maça kazanmak için çıkıyorduk ve kazanmak için formül üretmek zorundaydık. Oyunu zenginleştirmek zorundaydık. Çünkü bir süre sonra oynadığımız oyunla 1. Lig'in hedef takımı haline gelmiştik. Rakipler ekstra önlem alıyordu" diye konuştu.

"SÜPER LİG'E ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇIKMIYORUZ"
Süper Lig'deki hedeflerine değinen 40 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Bu sene gerçekçi olursak Süper Lig'e şampiyonluk için çıkmıyoruz. Her maçı kazanmak gibi zorunluluğumuz yok. Ama her maça kazanmak için çıkan bir oyun felsefesine sahibiz. Aslında bence oyun kurgumuzu oturtabilirsek Süper Lig seviyesi çok daha keyifli olacak bizim için. Bizden daha çok Süper Lig'i sevenler için daha keyifli olacak. Süper Lig'e farklı bir renk ve oyun zenginliği katacağız."

"MAKSİMUM 5 YA DA 6 OYUNCU TRANSFER EDECEĞİZ"
Osman Zeki Korkmaz, transfer çalışmalarına başladıklarını ancak hiç kimseyle anlaşmadıklarını belirterek, kadroya şu ana kadar yeni katılan bir oyuncu olmadığını ifade etti.

Kendi kadrolarıyla devam ettiklerini dile getiren Korkmaz, "Transfer zaten hazırlık dönemlerinin en çok konuşulan şeyidir. Biz de maksimum 5 ya da 6 oyuncu transfer ederek yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Çünkü oyun kültürü olan genç, istekli ve coşkulu kadromuz var. Kendi oyun kültürümüzü Süper Lig'e daha uyumlu hale getirebildiğimiz noktada dışarıdan gelecek oyuncuları da kendimize adapte etmekte zorluk yaşamayız." diye konuştu.

Çok fazla sayıda transfer yapmayacakları için acele etmek istemediklerinin altını çizen Korkmaz, kulübün ekonomik yapısını yormadan kendilerine uygun futbolcularla anlaşacaklarını sözlerine ekledi.

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Osman Zeki Korkmaz: İstanbulspor, Süper Lig'e renk ve oyun zenginliği katmayı hedefliyor
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