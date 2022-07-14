Son dakika transfer haberi: Joao Pedro oyunu! Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?

Çizme basınından dün gelen haberler transfer gündeminde büyük yankı uyandırdı. İtalyan gazeteci Di Marzio, Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Cagliari'nin forveti Joao Pedro için Fenerbahçe ile İtalyan kulübünün 6.5 milyon Euro'ya anlaştığını, Brezilyalı yıldıza da yılda 2.5 milyon Euro ödeneceğini duyurdu. Sport İtalia kanalında çalışan muhabir Gianluigi Longari ise Galatasaray yönetiminin teklifini 300 bin Euro daha artırarak 6.8 milyon Euro'ya çıkardığını belirtti. F.Bahçe cephesinden bu iddialar doğrulanmazken, bu haberlerin yıldız futbolcunun menajeri Marco Piccioli kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Piccioli'nin, Aslan'ı köşeye sıkıştırarak istediği komisyonu alabilmek için Fenerbahçe iddiasının ortaya çıkmasını sağladığı söyleniyor.