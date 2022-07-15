FORMAYI GİYMEK İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ

Süreci büyük bir heyecanla yakından takip eden 21 yaşındaki genç futbolcunun siyah- beyazlı formayı giymek için geri sayıma geçtiği belirtildi. Beşiktaşlı yöneticilerin, Emirhan Topçu ve menajeri ile hafta başında İstanbul'da son kez görüşecekleri ifade edildi. Kartal, bu transferi son detayların da halledilmesinin ardından komuoyu ile resmen paylaşacak.

Emirhan geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez Çaykur Rizespor formasını giydi. 21 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmaların 10'unda ilk 11'de yer aldı.