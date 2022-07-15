Transferin hızlı takımı Beşiktaş, sol stoper konusunu da çözüme kavuşturdu. Siyah-beyazlılar, uzun süredir gündemlerinde olan Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor ile prensip anlaşmasına vardı. Yapılan pazarlıklar sonucunda Kartal, oyuncunun bonservis maliyetini 950 bin Euro'ya kadar düşürdü.
FORMAYI GİYMEK İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ
Süreci büyük bir heyecanla yakından takip eden 21 yaşındaki genç futbolcunun siyah- beyazlı formayı giymek için geri sayıma geçtiği belirtildi. Beşiktaşlı yöneticilerin, Emirhan Topçu ve menajeri ile hafta başında İstanbul'da son kez görüşecekleri ifade edildi. Kartal, bu transferi son detayların da halledilmesinin ardından komuoyu ile resmen paylaşacak.
Emirhan geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez Çaykur Rizespor formasını giydi. 21 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmaların 10'unda ilk 11'de yer aldı.
KOCADAĞ'DAN MÜJDE
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ "Transfer dönemine iyi bir başlangıç yaptık. Birinci sırada istediğimiz oyuncuların çoğunu bitirdik" dedi. Kocadağ şu mesajları verdi: "Geniş bir ekibimiz var. Son kararı başkanımızın verdiği bir süreç işliyor. Çok şükür istediğimiz oyuncular oldu. Biraz kısmet, biraz transfer başarısı. Birinci sırada istediğimiz oyuncuların çoğunu bitirmiş olduk. Henüz transfere noktayı koymuş değiliz. Hocamızın tespit edeceği noktalar var. Kamp durumuna göre transfe ihtiyacı doğacak noktalar olabilir."
HOCA GENÇLERDEN MEMNUN
Kocadağ ayrıca, "Hocamız buraya getirdiğimiz genç isimlerden çok memnun. Emirhan Delibaş'ın kendisini şaşırttığını söyledi. Bizim yönetimimizde Ersin, Rıdvan, Emirhan İlkhan gibi birçok oyuncu A takımda şans buldu. Beşiktaş altyapısı her zaman iyi eğitim veren bir yer" dedi.