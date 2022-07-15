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Giriş Tarihi: 15.7.2022 10:29 Son Güncelleme: 15.7.2022 10:38

Beşiktaş'ın 6. transferi belli oldu! 21 yaşındaki geç adım adım Kartal'a...

Beşiktaş’ın 6. transferi belli oldu! 21 yaşındaki geç adım adım Kartal’a...

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ediyor. Kartal, tüm dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu ve menajeri ile hafta başında İstanbul'da bir araya gelecek. Detayları hallettikten sonra transferi resmen açıklayacak. İşte tüm detaylar...

Transferin hızlı takımı Beşiktaş, sol stoper konusunu da çözüme kavuşturdu. Siyah-beyazlılar, uzun süredir gündemlerinde olan Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor ile prensip anlaşmasına vardı. Yapılan pazarlıklar sonucunda Kartal, oyuncunun bonservis maliyetini 950 bin Euro'ya kadar düşürdü.

FORMAYI GİYMEK İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ

Süreci büyük bir heyecanla yakından takip eden 21 yaşındaki genç futbolcunun siyah- beyazlı formayı giymek için geri sayıma geçtiği belirtildi. Beşiktaşlı yöneticilerin, Emirhan Topçu ve menajeri ile hafta başında İstanbul'da son kez görüşecekleri ifade edildi. Kartal, bu transferi son detayların da halledilmesinin ardından komuoyu ile resmen paylaşacak.
Emirhan geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez Çaykur Rizespor formasını giydi. 21 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmaların 10'unda ilk 11'de yer aldı.

KOCADAĞ'DAN MÜJDE

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ "Transfer dönemine iyi bir başlangıç yaptık. Birinci sırada istediğimiz oyuncuların çoğunu bitirdik" dedi. Kocadağ şu mesajları verdi: "Geniş bir ekibimiz var. Son kararı başkanımızın verdiği bir süreç işliyor. Çok şükür istediğimiz oyuncular oldu. Biraz kısmet, biraz transfer başarısı. Birinci sırada istediğimiz oyuncuların çoğunu bitirmiş olduk. Henüz transfere noktayı koymuş değiliz. Hocamızın tespit edeceği noktalar var. Kamp durumuna göre transfe ihtiyacı doğacak noktalar olabilir."



HOCA GENÇLERDEN MEMNUN

Kocadağ ayrıca, "Hocamız buraya getirdiğimiz genç isimlerden çok memnun. Emirhan Delibaş'ın kendisini şaşırttığını söyledi. Bizim yönetimimizde Ersin, Rıdvan, Emirhan İlkhan gibi birçok oyuncu A takımda şans buldu. Beşiktaş altyapısı her zaman iyi eğitim veren bir yer" dedi.

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Beşiktaş'ın 6. transferi belli oldu! 21 yaşındaki geç adım adım Kartal'a...
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