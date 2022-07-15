Galatasaray’ın Midrsjö transferini bitirdi!

Orta saha takviyesi içim çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Fredrik Midtsjö'ya resmi teklif yaptığı öğrenildi.
Vole'nin haberinde Fredrik Midtsjö, yapılan teklifi kabul etti ve Norveçli oyuncı İstanbul'a gelmek istediğini ifade etti. Oyuncunun temsilcisinin ise bu gelişmeler üzerine ayrılık için Midtsjö'nün kulübü AZ Alkmaar'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Görüşmelerin devam ettiği ve transferin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.
Midtsjö'nun Az Alkmaar ile sözleşmesi ise 2023 yazında sona eriyor.