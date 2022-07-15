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Giriş Tarihi: 15.7.2022 11:37 Son Güncelleme: 15.7.2022 12:10

Süper Lig ekiplerinden 15 Temmuz paylaşımları...

Süper Lig ekiplerinden 15 Temmuz paylaşımları...

Süper Lig ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü yaptıkları paylaşımlarla andı. İşte 15 Temmuz'da kahramanca yurdu koruyan şehit ve gazileri unutmayan kulüplerin o paylaşımları...

Türk sporunun dev kulüpleri yaptıkları paylaşımlarla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...

FENERBAHÇE

GALATASARAY

BEŞİKTAŞ

TRABZONSPOR

BAŞAKŞEHİR

ADANA DEMİRSPOR

HATAYSPOR


ALANYASPOR


SİVASSPOR

ANTALYASPOR

İSTANBULSPOR

KONYASPOR

KASIMPAŞA

ANKARAGÜCÜ

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Süper Lig ekiplerinden 15 Temmuz paylaşımları...
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