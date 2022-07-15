Süper Lig ekiplerinden 15 Temmuz paylaşımları...

Türk sporunun dev kulüpleri yaptıkları paylaşımlarla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...
FENERBAHÇE
🇹🇷 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 14, 2022
Demokrasimiz hedef alınarak, milli birliğimizi bozmak isteyenlerin hain darbe girişiminin yerle yeksan olduğu bu kara günde, vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. pic.twitter.com/wrKL2VovsY
GALATASARAY
🇹🇷 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/NfJMCNU3T1— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2022
BEŞİKTAŞ
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz. 🇹🇷 pic.twitter.com/vqL1OXbXuL— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 14, 2022
TRABZONSPOR
15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/QiMK5jHUXf— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 15, 2022
BAŞAKŞEHİR
🇹🇷 #15Temmuz, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinin, bağımsızlık destanının adıdır.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 15, 2022
Kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/aK2lawtb0e
ADANA DEMİRSPOR
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde aziz milletimize şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/v14C1CYKpZ— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 14, 2022
HATAYSPOR
🇹🇷 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükran ve saygılarımızı sunuyoruz.— Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 14, 2022
Hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz. #AtakaşHatayspor pic.twitter.com/BrPO97pQNp
ALANYASPOR
🇹🇷 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. pic.twitter.com/9iOWqXcHas— Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) July 14, 2022
SİVASSPOR
15 Temmuz gecesi gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran tüm şehitlerimizi rahmetle, canlarını ortaya koyan şanlı gazilerimizi minnetle anıyoruz.— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) July 15, 2022
15 Temmuz destanımız kutlu olsun.
🇹🇷 #15Temmuz pic.twitter.com/K11U76054M
ANTALYASPOR
🇹🇷 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 14, 2022
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı vatanımızın birlik beraberliğini korumak için şehit olan tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/MKNISEHyWj
İSTANBULSPOR
🇹🇷 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde, birlik ve beraberliğimiz için canları pahasına mücadele eden milletimize şükranlarımızı sunuyor, vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. pic.twitter.com/DaQ9adzt8G— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) July 14, 2022
KONYASPOR
🇹🇷 Hain darbe girişiminde canları pahasına vatanımızı savunan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, kahraman milletimizin #15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarız. pic.twitter.com/fiOZgKFuEW— Konyaspor (@konyaspor) July 14, 2022
KASIMPAŞA
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik durarak demokrasi destanı yazan milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, gazilerimize şifalar dileriz.🇹🇷 pic.twitter.com/OZnWsRfPTz— Kasımpaşa (@kasimpasa) July 15, 2022
ANKARAGÜCÜ
🇹🇷 #15Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/lxY4cwnqpY— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) July 15, 2022