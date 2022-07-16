Altay’dan ayrılan Karamoko Bamba’ya teşhis kondu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın geçen sezon Süper Lig'de küme düşen kadrosunda yer alan ve sezon içinde sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Daouda Karamoko Bamba, Bulgaristan ekibi CSKA Sofya ile görüşmelere başladı.

Geçtiğimiz günlerde Altay yönetiminin diğer kulüplere kendisini sakat olarak lanse ettiğini iddia ederek siyah-beyazlılara serzenişte bulunan Bamba, CSKA Sofya'nın sağlık taramasına takıldı. Bulgar medyasında yer alan habere göre Fildişili santrforun sağlık testlerinde sakatlanmaya eğilimli olduğu tespit edildi. Önümüzdeki ay takımla antrenmanlara başlayacak Bamba'nın fiziksel durumunun yakından izleneceği belirtildi.