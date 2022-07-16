Fenerbahçe'den forvet ve orta sahaya servet! Dudak uçuklatan rakamlar...

Bu satışlarla beraber Koç döneminde kasaya bonuslarla 98.6 milyon Euro bonservis girecek. 2018-19'da Josef de Souza, Giuliano ve Fernandao 25 milyon Euro'ya satılırken, sonraki yıl Eljif Elmas 180 bin Euro'ya alınıp 16 milyon Euro'ya Napoli'nin yolunu tuttu.