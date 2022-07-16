Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den forvet ve orta sahaya servet! Dudak uçuklatan rakamlar...
Giriş Tarihi: 16.7.2022 11:10 Son Güncelleme: 16.7.2022 11:22

Fenerbahçe'den forvet ve orta sahaya servet! Dudak uçuklatan rakamlar...

Fenerbahçe’den forvet ve orta sahaya servet! Kulüp tarihine geçen transferler...

2018 yılında Aziz Yıldırım'dan başkanlığı devralan Ali Koç'un 5 yıllık dönemde transferlere yaptığı harcamalar ve elde edilen gelirler belli oldu. Son olarak Güney Koreli yıldızı Rennes'e satan yönetim bu hamleden kasasısına 19 milyon Euro gibi bir gelir sağlayacak. 5 yıllık dönemde birçok oyuncu alan ve satan yönetim, en pahalı satışlarını bu dönemde yaptı.

F.Bahçe başkanlığında 5. senesini geçiren Ali Koç takım için büyük harcamalar yaparken, futbolcu satışı da gerçekleştiriyor. Yeni sezon öncesi Ozan Tufan, Allahyar ve Arda Kurtulan'ı elden çıkaran Kanarya'da, Kim Min- Jae 19 milyon Euro'ya Rennes'e verilmek üzere.

Fenerbahçe’den forvet ve orta sahaya servet! Kulüp tarihine geçen transferler...

Bu satışlarla beraber Koç döneminde kasaya bonuslarla 98.6 milyon Euro bonservis girecek. 2018-19'da Josef de Souza, Giuliano ve Fernandao 25 milyon Euro'ya satılırken, sonraki yıl Eljif Elmas 180 bin Euro'ya alınıp 16 milyon Euro'ya Napoli'nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe’den forvet ve orta sahaya servet! Kulüp tarihine geçen transferler...

2020-21'de Vedat Muriqi, Lazio'ya 19.9'a gönderildi. Forma şansı bulamayan Frey (2.1 milyon Euro), Thiam (1.5 milyon Euro) ve Ademi (800 bin Euro) gibi isimlerden dahi bonservis elde edildi.

Fenerbahçe’den forvet ve orta sahaya servet! Kulüp tarihine geçen transferler...

FORVET VE ORTA SAHAYA SERVET

Öte yandan Başkan Ali Koç, 5 yıllık görev süresince transferde de kesenin ağzını açtı. Koç döneminde sarı-lacivertliler; forvet ve orta saha transferleri için toplamda 67.1 milyon Euro harcama yaptı.

Fenerbahçe’den forvet ve orta sahaya servet! Kulüp tarihine geçen transferler...

Forvetteki 21 oyuncunun 11'ine bonservis ya da kiralama bedeli ödendi. Kasadan bu isimler için 32 milyon Euro çıktı. Orta sahaya alınan 16 futbolcunun 10'una da 35.1 milyon Euro verildi.

Fenerbahçe’den forvet ve orta sahaya servet! Kulüp tarihine geçen transferler...

3 STOPER KADRODA YOK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev takımıyla 20 ve 27 Temmuz'da yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. 25 kişilik kadroda Rennes'e gidecek olan Kim Min-Jae'nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur yer almadı.

Fenerbahçe’den forvet ve orta sahaya servet! Kulüp tarihine geçen transferler...

Ayrıca kadroya Luiz Gustavo, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da yazılmadı. Sarı-lacivertli kulübün UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin
Savunma: Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai
Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor
Forvet: Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS sınav sonuçları bugün açıklanır mı, saat kaçta açıklanır? TYT - AYT - YDT 2022 YKS sonuçları sorgulamak için tıklayın
Aile Destek Programı başvuru şartları ve tarihleri: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?
15 Temmuz selası ne zaman okunacak? Bu gece 15 Temmuz selası saat kaçta okunacak?
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ: 2022 enflasyon farkıyla zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Son dakika: 15 Temmuz için Türkiye genelinde selalar yükseldi
Daha önce memur ve bürokratları tehdit etmişti! Kılıçdaroğlu şimdi de Başkan Erdoğan'ın tercümanını hedef gösterdi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz'u anma programında önemli açıklamalar: Son sözü top tüfek değil, iman belirler
Yerli gaz için önemli sinyali: Yıl sonu açılacak!
Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli: Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıyınız, anlayınız, anlatınız
Benzin fiyatı son durum | Bugün Motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den forvet ve orta sahaya servet! Dudak uçuklatan rakamlar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA