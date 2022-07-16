Fenerbahçe'den forvet ve orta sahaya servet! Dudak uçuklatan rakamlar...

F.Bahçe başkanlığında 5. senesini geçiren Ali Koç takım için büyük harcamalar yaparken, futbolcu satışı da gerçekleştiriyor. Yeni sezon öncesi Ozan Tufan, Allahyar ve Arda Kurtulan'ı elden çıkaran Kanarya'da, Kim Min- Jae 19 milyon Euro'ya Rennes'e verilmek üzere.
Bu satışlarla beraber Koç döneminde kasaya bonuslarla 98.6 milyon Euro bonservis girecek. 2018-19'da Josef de Souza, Giuliano ve Fernandao 25 milyon Euro'ya satılırken, sonraki yıl Eljif Elmas 180 bin Euro'ya alınıp 16 milyon Euro'ya Napoli'nin yolunu tuttu.
2020-21'de Vedat Muriqi, Lazio'ya 19.9'a gönderildi. Forma şansı bulamayan Frey (2.1 milyon Euro), Thiam (1.5 milyon Euro) ve Ademi (800 bin Euro) gibi isimlerden dahi bonservis elde edildi.
FORVET VE ORTA SAHAYA SERVET
Öte yandan Başkan Ali Koç, 5 yıllık görev süresince transferde de kesenin ağzını açtı. Koç döneminde sarı-lacivertliler; forvet ve orta saha transferleri için toplamda 67.1 milyon Euro harcama yaptı.
Forvetteki 21 oyuncunun 11'ine bonservis ya da kiralama bedeli ödendi. Kasadan bu isimler için 32 milyon Euro çıktı. Orta sahaya alınan 16 futbolcunun 10'una da 35.1 milyon Euro verildi.
3 STOPER KADRODA YOK
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev takımıyla 20 ve 27 Temmuz'da yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. 25 kişilik kadroda Rennes'e gidecek olan Kim Min-Jae'nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur yer almadı.
Ayrıca kadroya Luiz Gustavo, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da yazılmadı. Sarı-lacivertli kulübün UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin
Savunma: Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai
Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor
Forvet: Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.