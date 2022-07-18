Fenerbahçe’de Diego Rossi’ye ayrılık şoku!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon sonuna doğru adeta şov yapan Diego Rossi, gösterdiği 6 gol 9 asistlik performansla taraftarı kendine hayran bırakmıştı. Los Angeles FC'ye 5.5 milyon euro bonservis ödeyerek 24 yaşındaki Uruguaylı'nın bonservisini alan sarı lacivertlilerde yeni hoca Jorge Jesus flaş bir karar verdi. Portekizli teknik adam, Diego Rossi'ye planları arasında yer vermiyor.

ELDEN ÇIKARMAK İSTİYORLAR

Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi arenasında gruplara kalarak, adından söz ettirmek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Diego Rossi ve Berisha'yı da bir şekilde elden çıkarmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, hücum bölgesine de iki bitirici ismi almak adına temaslarını sürdürüyor.(Spor X)