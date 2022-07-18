Galatasaray’ın genç futbolcular Hamza Akman, Emirhan Kayar ve Beknaz Almazbekov’dan kamp değerlendirmesi

Kariyerlerinde ilk kez A takımla kampa alınan genç futbolcular, Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılıların antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamada bulundu. Eski Galatasaraylı futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Yiğit Akman, güzel bir kamp geçirdiklerini belirterek, "Geldiğimizden beri oyuncular bizi çok sıcak karşıladı. Güzel bir ortam var. Kamp da güzel geçiyor. İlk kampım, Okan hoca bana güveniyor. O güveni boşa çıkartmak istemiyorum. Sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

HAMZA AKMAN: HAYALLERİMİZDEN BİRİ KARDEŞİMLE AYNI ANDA A TAKIMDA OYNAMAK

Kardeşi Efe Akman'ın da kampta yer aldığını belirten 17 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Kardeşim Efe de burada. Çok mutluyuz. Babam da burada. İkimizin aynı antrenmanda olması gurur verici. Hayallerimizden biri kardeşimle aynı anda A takımda oynamak. İnşallah gerçekleştiririz. İnşallah bu sezon ilk Süper Lig maçıma çıkarım. O büyük taraftarın önünde oynamak çok zevkli. Dinamo Kiev maçında oynamıştım. Çok mutlu olmuştum. İnşallah bu sene devamı gelecek."

Geçen sezon Galatasaray'ın 19 yaş altı takımı ile şampiyonluk yaşadıklarını hatırlatan genç futbolcu, "Bütün sezonun emeğini şampiyonlukla taçlandırdık. Çok büyük emek verdik. Şampiyon kadrodan birkaç kişi buradayız. O yüzden çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.