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Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:48 Son Güncelleme: 18.7.2022 11:54

Hikmet Karaman'dan bomba Serdar Dursun itirafı! "Gidin bu adamı alın"

MARWAN NADHİM MARWAN NADHİM
Hikmet Karaman’dan bomba Serdar Dursun itirafı! Gidin bu adamı alın

Geride bıraktığımız sezonda Kayserispor'la ligi 14. bitiren ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u eleyerek finale gelen fakat finalde Sivasspor'a kaybeden teknik direktör Hikmet Karaman, sezonun ardından kulüpten ayrıldığını açıklamıştı. Deneyimli teknik adam SABAH Spor'a Fenerbahçe'nin iki oyuncusu olan Lincoln Henrique ve Serdar Dursun hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu. İşte o çarpıcı sözler...

Geçtiğimiz sezonda Kayserispor'la dikkat çeken bir performans ortaya koyan teknik direktör Hikmet Karaman, SABAH Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u eleyerek finalde Sivasspor'a kaybeden Hikmet Karaman, Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique ve Serdar Dursun hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte o sözler...

Lincoln Henrique'yi Türkiye'ye ilk siz getirdiniz? Onu nasıl keşfettiniz?

"6-7 sene önce Brezilya'ya Gremio maçına gittiğimde Robinho da oradaydı. Lincoln henüz 16 yaşındaydı. Onu izledim fakat vermek istemiyorlardı. Arda Güler'in başka bir versiyonuydu."

DİKKAT ÇEKEN ROBİNHO İTİRAFI

"Hatta o dönem izlediğim bir maçta çok beğendiğim biri oldu. 'Bunu hemen alalım' dedim. Sonra bir baktım Robinho çıktı. İlk kontağı biz kurduk Rizespor için. Fakat sonra Robinho'yu Sivasspor aldı. Daha sonra Samudio ile Lincoln'u getirdim Türkiye'ye. Lincoln'u getirdiğimiz gerçekten büyük yetenekti. Sonra Rize'den 7. haftada ayrıldım. Opsiyonlu gelmişti ama daha sonra geri gitti. Ben sadece yetenekliyken keşfetmiş getirmişim."

"Lincoln Arda'yı keser mi gibi tartışmalar da futbol için doğru şeyler değil. Şampiyonlar Ligi finaline bakın. Mane santrfor oynadı. Ama Firmino oyuna girdikten sonra Mane daha fazla pozisyona girdi. Futbol bir alan oyunu. A-B-C oyuncusu diye bakılmaz. Rakibe göre oynatmak istediğin oyun vardır. İlk 11 oynayan oyuncu maçı kazandıran değildir. Başlangıçtır sadece."

"Mesela ben Konyaspor'a karşı çift forvet oynadım. Mustafa'yı da aldım forvete. Şaşırdı Konyaspor. 2-0 öne geçtik ilk 14 dakikada."

"Fenerbahçe, İsmail Hoca döneminde rakibe göre oynadı hep. Kendine göre oynamadı. Rakibe saygı göstererek onun güçlü yönlerini kapattı. Altay'ın da takıma geri dönmesi de çok büyük faktör oldu."

"Trabzonspor'da Sörloth'u almıştı size olarak iyiydi. Gol kralı oldu. Geçtiğimiz sezon benzeri olan Cornelius geldi. Şampiyonlukta büyük etki yarattı. Fenerbahçe'de kim var Serdar Dursun."

"SERDAR İÇİN 'GİDİN BU ADAMI ALIN' DEDİM"

"Serdar'la ilgili bir anımı anlatayım... Alman ikinci liginde takip ediyorum. Cenk, Burak falan sakat. Ya bu Serdar müthiş bir oyuncu. İbrahimovic gibi biri. Ona benzer yetenekleri var. Milli takımın bundan faydalanması lazım dedim. Gerekli kişilere de söyledim. Gidin alın bu çocuğu dedim ama beğenmediler. Adam Fenerbahçe'ye geldi milli takımın oyuncusu oldu. Oyuncuyu keşfetmek çok önemli."

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Hikmet Karaman'dan bomba Serdar Dursun itirafı! "Gidin bu adamı alın"
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