Hikmet Karaman'dan bomba Serdar Dursun itirafı! "Gidin bu adamı alın"

"Lincoln Arda'yı keser mi gibi tartışmalar da futbol için doğru şeyler değil. Şampiyonlar Ligi finaline bakın. Mane santrfor oynadı. Ama Firmino oyuna girdikten sonra Mane daha fazla pozisyona girdi. Futbol bir alan oyunu. A-B-C oyuncusu diye bakılmaz. Rakibe göre oynatmak istediğin oyun vardır. İlk 11 oynayan oyuncu maçı kazandıran değildir. Başlangıçtır sadece."

"Mesela ben Konyaspor'a karşı çift forvet oynadım. Mustafa'yı da aldım forvete. Şaşırdı Konyaspor. 2-0 öne geçtik ilk 14 dakikada."

"Fenerbahçe, İsmail Hoca döneminde rakibe göre oynadı hep. Kendine göre oynamadı. Rakibe saygı göstererek onun güçlü yönlerini kapattı. Altay'ın da takıma geri dönmesi de çok büyük faktör oldu."

"Trabzonspor'da Sörloth'u almıştı size olarak iyiydi. Gol kralı oldu. Geçtiğimiz sezon benzeri olan Cornelius geldi. Şampiyonlukta büyük etki yarattı. Fenerbahçe'de kim var Serdar Dursun."

"SERDAR İÇİN 'GİDİN BU ADAMI ALIN' DEDİM"

"Serdar'la ilgili bir anımı anlatayım... Alman ikinci liginde takip ediyorum. Cenk, Burak falan sakat. Ya bu Serdar müthiş bir oyuncu. İbrahimovic gibi biri. Ona benzer yetenekleri var. Milli takımın bundan faydalanması lazım dedim. Gerekli kişilere de söyledim. Gidin alın bu çocuğu dedim ama beğenmediler. Adam Fenerbahçe'ye geldi milli takımın oyuncusu oldu. Oyuncuyu keşfetmek çok önemli."