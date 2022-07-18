UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Sarı lacivertliler, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi bugün gerçekleşecek ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli olacak.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme kura çekimi saat 13.00'te gerçekleşecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ



Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i eleyip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederse 3. ön eleme turunda karşılaşacağı takım kura çekiminin ardından belli olacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde:

Monaco (Fransa), Sturm Graz (Avusturya), Union Sg (Belçika), Midtjylland (Danimarka) / AEK Larnaca (Güney Kıbrıs)

FENERBAHÇE ELENİRSE NE OLACAK?



Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Sırp ekibi Partizan ya da Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşecek. Bu eşleşme de bugün kura çekiminin ardından belli olacak.

DİNAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Mücadele TSİ 21.00 başlayacak.

Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle Dinamo Kiev iç saha maçını Polonya'nın Lodz kentinde oynayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında oynanacak Dinamo Kiev - Fenerbahçe mücadelesi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Süper Lig ve Fenerbahçe Taraftar paket içeriğine sahip Digiturk üyelerinin yanı sıra Avrupa'nın Yıldızı paketi üyeleri de ücretsiz olarak izleyebilecek.

beIN CONNECT üyeleri de Süper Lig, Fenerbahçe Taraftar ve Spor Extra paketleri ile karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecekler. Ayrıca bu paketlere sahip olmayan Digiturk uydu üyeleri, tek maç satın alarak karşılaşmayı izleme şansına sahip olacaklar.