Galatasaray'ın renklerine bağlamak için resmi imzayı beklediği Florian Grillitsch'in transferi, Avrupa'da gündem oldu.

Orta sahanın yanı sıra stoper mevkiinde de forma giyebilen ve serbest statüde bulunan Avusturyalı futbolcu için İtalyan ve İngiliz medyası şaşkınlığını gizleyemedi.

Ada'dan Arsenal ve Newcastle United, Çizme'den ise Roma ve Fiorentina'nın peşinde olduğu 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ı seçtiği aktarılırken, sarı-kırmızılıların çok iyi bir transfere imza attığı belirtildi.

Son 5 sezonu Hoffenheim'da geçiren Grillitsch'in güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

MOHAMED'İN TRANSFERİ İÇİN KRİTİK GÜN

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed için bugün kritik bir görüşme var. 24 yaşındaki futbolcuya talip olan Fransız ekibi Nantes'ın yetkilileri, İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı kulüple masaya oturacak.

Cimbom'un 10 milyon Euro isteyeceği ve bu rakamın altında oyuncuyu satmayı düşünmediği öğrenildi. Aslan, yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu için 4 milyon doları geçtiğimiz günlerde Zamalek'e ödemişti.