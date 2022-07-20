Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK, Lazar Markovic'le anlaştı! Baklava ve rüzgar detaylı ilginç video...
Giriş Tarihi: 20.7.2022 15:00 Son Güncelleme: 20.7.2022 15:12

Gaziantep FK, Lazar Markovic'le anlaştı! Baklava ve rüzgar detaylı ilginç video...

İHA
Gaziantep FK, Lazar Markovic’le anlaştı! Baklava ve rüzgar detaylı ilginç video...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, bir dönem Fenerbahçe ve Liverpool forması giyen 28 yaşındaki Sırp sağ kanat oyuncusu Lazar Markovic’i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. İşte tüm detaylar...

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Partizan'da forma giyen ve bir dönem Fenerbahçe'de de ter döken 28 yaşındaki Sırp sağ kanat oyuncusu Lazar Markovic'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Gaziantep ekibinin, yıldız oyuncunun transferini 'Rüzgarın oğlu Gaziantep'te' diyerek yayınladığı animasyon kliple açıklaması ve klipteki baklava detayı ise dikkat çekti.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, 28 yaşındaki Sırp sağ kanat Lazar Markovic'i kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, son olarak ülkesinin Partizan takımında forma giyen ve bir dönem Fenerbahçe'de de ter döken Lazar Markovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Daha önce Fenerbahçe forması ile Türkiye'de 19 resmi maça çıkan Markovic, 1 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

'RÜZGARIN OĞLU' VE 'BAKLAVA' DETAYLI İLGİNÇ TRANSFER VİDEOSU
Gaziantep ekibinin, kariyerinde 298 resmi müsabakada 52 gol, 43 asistlik performans gösteren yıldız oyuncunun transferini 'Rüzgarın oğlu Gaziantep'te' diyerek yayınladığı animasyon kliple açıklaması ve klipteki baklava detayı ise dikkat çekti. Teknik Direktör Erol Bulut ve yeni transferlerden Marko Jevtovic de animasyon klipte yer aldı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Partizan forması giyen yıldız futbolcu Lazar Markovic ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Lazar Markovic'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. 2 Mart 1994 yılında Sırbistan'ın Cacak şehrinde dünyaya gelen Lazar Markovic, futbola Partizan alt yapısında başladı. Henüz 19 yaşında 10 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan yıldız futbolcu, yüksek hızı, bire birdeki yetenekleriyle dünyanın dev takımlarının dikkatini çekti. 2014 yılında 25 milyon avro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer olan Lazar Markovic, daha sonra sırasıyla Fenerbahçe, Sporting Lizbon, Hull City, Anderlecht ve Fulham formalarını giydi. Kariyerinde 298 resmi müsabakaya çıkan başarılı futbolcu, 52 gol atarken 43 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Lazar Markovic önümüzdeki iki yıl boyunca armamızın başarısı için ter dökecek" ifadelerine yer verildi

Markovic Gaziantep'te! Bu videoyla hoş geldin dediler | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak, ödenmeye başladı mı? 2022 zamlı memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022 I ÖSYM tercih kılavuzu ile 2-4 yıllık TYT - AYT BÖLÜMLERİ: 2022 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR:TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır, son başvuru ne zaman? İstanbul ve İzmir dahil 24 il ucuz konut fiyatları!
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA || 2022 KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim taban puanları! 2022 ÖSYM tercih kılavuzu ile AÜ AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tahran'daki Üçlü Zirve'de çok net mesaj: Şer odaklarını Suriye'den söküp atacağız
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? D.Kiev FB maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda?
Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK, Lazar Markovic'le anlaştı! Baklava ve rüzgar detaylı ilginç video...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA