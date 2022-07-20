Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlıların genç yıldızı Rıdvan YIlmaz'ın Eintracht Frankfurt'a transfer olması beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

ALMANYA'YA GİDİŞ GERÇEKLEŞMEDİ

Rıdvan Yılmaz'ın ismi uzun süre Eintracht Frankfurt ile anılmış hatta transfer son aşamaya kadar gelmişti. Ancak genç futbolcunun transferi son anda gerçekleşmemişti.

RANGERS DEVREDE



Daily Mail'in haberine göre Glasgow Rangers, Liverpool'dan Ben Davies'e imza attırdıktan sonra Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz ile 4 milyon sterlinlik (yaklaşık 4.6 milyon euro) bir anlaşma yapmak istiyor.

Glasgow Rangers'ın Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımın yedinci transferini milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'la tamamlamak istiyor.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah-beyazlı ekip ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan yılmaz geçtiğimiz sezon, 33 maçta forma giydi ve 3 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.