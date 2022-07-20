Bonservisi elinde olan Avusturyalı oyuncu ile 1.5 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışan sarı-kırmızılılar, imza parası olarak 1.5 milyon Euro teklif etmişti. Ancak 26 yaşındaki futbolcunun 2.5 milyon Euro'da direttiği öğrenildi.