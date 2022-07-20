Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Grillitsch'te imza parasına takıldı! Sözleşmede büyük engel...
Giriş Tarihi: 20.7.2022 10:57 Son Güncelleme: 20.7.2022 11:13

Galatasaray, Grillitsch'te imza parasına takıldı! Sözleşmede büyük engel...

Galatasaray, Grillitsch’te imza parasına takıldı! Sözleşmede büyük engel...

Geçtiğimiz sezonu beklentilerin altında tamamlayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Yıldız futbolcu Florian Grillitsch'le transferin sonuna yaklaşan sarı kırmızılılar transferde büyük bir sorunla karşılaştı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'ın sürpriz bir hamle yaparak son dakikada gündemine aldığı ve yapılan görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağladığı Florian Grillitsch'te imza parası sıkıntı yarattı.

Bonservisi elinde olan Avusturyalı oyuncu ile 1.5 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışan sarı-kırmızılılar, imza parası olarak 1.5 milyon Euro teklif etmişti. Ancak 26 yaşındaki futbolcunun 2.5 milyon Euro'da direttiği öğrenildi.

Aradaki farkın kapanması için pazarlıkların devam ettiği, transferin açıklanmasının bu nedenle geciktiği kaydedildi. En son Hoffenheim'da oynayan ve ön libero ile stoperde görev yapabilen tecrübeli futbolcunun kadroya katılmasını teknik direktör Okan Buruk sabırsızlıkla bekliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? Zamlı maaşlar ödeniyor! 2022 Zamlı memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı?
2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI TYT - AYT BÖLÜMLERİ: YÖK ATLAS ile 2022 YKS her şehir için üniversite taban puanları 2022, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR:TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır, son başvuru ne zaman? İstanbul ve İzmir dahil 24 il ucuz konut fiyatları!
Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tahran'daki Üçlü Zirve'de çok net mesaj: Şer odaklarını Suriye'den söküp atacağız
AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022 tablosu! ÖSYM ile AÜ AÖF açıköğretim bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tahran'da önemli mesaj: Bu krizi biz çıkarmadık, külfeti bize yüklenmemeli
SON DAKİKA: Mersin Özgecan Aslan Meydanı'ndaki asırlık ağacın zehirlenmesi ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı! Ağacı bakın kim zehirlemiş?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Grillitsch'te imza parasına takıldı! Sözleşmede büyük engel...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA