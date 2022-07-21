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Giriş Tarihi: 21.7.2022 14:15 Son Güncelleme: 21.7.2022 14:21

Haris Seferovic, ay-yıldızlı dövmesinin sırrını açıkladı! İşte Seferovic'in futbol kariyeri

MARWAN NADHİM MARWAN NADHİM
Haris Seferovic, ay-yıldızlı dövmesinin sırrını açıkladı! İşte Seferovic’in futbol kariyeri

Galasaray'ın yeni golcü transferi Haris Seferovic, kolundaki ay-yıldızlı dövmenin sırrını açıkladı. Geçtiğimiz gün Galatasaray'a imza atan oyuncunun hayat hikayesi, 1992 yılında Sırpların Bosna Hersek'te uyguladığı soykırımla başlıyor. İşte Haris Seferovic'in futbol kariyeri ve o sözleri...

Galatasaray'ın kiralık olarak transfer ettiği Haris Seferovic'in Müslüman anne ve babası 1992'de Sırpların Bosna'da uyguladığı soykırım sebebiyle İsviçre'ye göç ediyor. Baba Hamza ve anne Şefika'nın ilk çocuğu olarak 1991'de İsviçre'de dünyaya gelen Seferovic'in futbol kariyeri de burada başlıyor.

SEFEROVIC'İN FUTBOLCLUK KARİYERİ DOĞDUĞU KENTTE BAŞLIYOR

Futbola olan yeteneğini fark eden babası Hamza Seferovic, oğlunu bulundukları Sursee kentinde bir futbol okuluna yazdırıyor. Gösterdiği performanstan sonra 2004'te İsviçre takımı Luzern'e transfer olan Seferovic, kariyer basamaklarını bu dönemden sonra çıkmaya başlıyor.

Seferovic'in futbol kariyerinin dönüm noktası için 2009'da gerçekleşiyor. İsviçre'nin köklü kulübü Grasshopers'a transfer olan Seferovic, aynı yılda 17 yaş altı milli takımına da seçildi.

2009'daki u-17 dünya kupası finalinin tek golünü atan Seferovic, ülkesine dünya şampiyonluğunu getirmiş ve "Yılın Genç Futbolcusu Ödülü'nü kazanmıştı.

2010'da Fiorentina'ya transfer olan Seferovic, daha sonra Lecce, Novara, Real Sociedad ve Frankfurt'ta forma giyse de pek başarılı olamadı.

JORGE JESUS'LA BİR SEZON ÇALIŞTI

İsviçre'li yıldızın kendisini bulduğu takım ise Benfica oldu. 2017'de Benfica'ya transfer olan Seferovic, burada 2020'de takımın başına gelen Jorge Jesus'la da birlikte çalıştı.

187 maçta 74 gol ve 24 asistlik bir performans ortaya koyan Seferovic, Benfica döneminde kas yaralanması ve bacak sakatlığı gibi sıkıntılarla boğuştu ve bu süreçte tam 42 maç kaçırdı.

G.Saray'a transfer olan Seferovic, kolundaki ay-yıldızlı dövmeyi de "Ben Boşnak olduğum için Müslümanım ve ay-yıldız, İslam'ı simgeleyen bir sembol olduğu için bu dövmeyi yaptırdım. En sevdiğim dövmelerimden biri" sözleriyle ifade ediyor.

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Haris Seferovic, ay-yıldızlı dövmesinin sırrını açıkladı! İşte Seferovic'in futbol kariyeri
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