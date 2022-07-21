Haris Seferovic, ay-yıldızlı dövmesinin sırrını açıkladı! İşte Seferovic’in futbol kariyeri

JORGE JESUS'LA BİR SEZON ÇALIŞTI

İsviçre'li yıldızın kendisini bulduğu takım ise Benfica oldu. 2017'de Benfica'ya transfer olan Seferovic, burada 2020'de takımın başına gelen Jorge Jesus'la da birlikte çalıştı.

187 maçta 74 gol ve 24 asistlik bir performans ortaya koyan Seferovic, Benfica döneminde kas yaralanması ve bacak sakatlığı gibi sıkıntılarla boğuştu ve bu süreçte tam 42 maç kaçırdı.

G.Saray'a transfer olan Seferovic, kolundaki ay-yıldızlı dövmeyi de "Ben Boşnak olduğum için Müslümanım ve ay-yıldız, İslam'ı simgeleyen bir sembol olduğu için bu dövmeyi yaptırdım. En sevdiğim dövmelerimden biri" sözleriyle ifade ediyor.