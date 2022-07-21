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Giriş Tarihi: 21.7.2022 13:31

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ersin Destanoğlu'nda Nice talip oldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ersin Destanoğlu’nda Nice talip oldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlıların genç kalecisi Ersin Destanoğlu için çok sayıda kulüp devreye girerken, bu kez de oyuncuya Nice talip oldu. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu yurt dışında çok sayıda kulübün transfer gündemine girmiş durumda.

Yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Nice, bir süredir Yann Sommer ile görüşüyordu.

NICE'DE YANN SOMMER TRANSFERİ OLMADI

M'Gladbach'ta forma giyen İsviçreli kalecinin transferi için büyük uğraş veren Nice'in başarıya ulaşamadığı belirtiliyor. Tarafların parasal konularda anlaşma sağlayamadığı ve Nice'in bu gelişme sonrası farklı arayışlara başladığı ifade ediliyor.

ERSİN İÇİN TEKLİF YAPILACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Fransız ekibi Nice listesinde ilk sıraya Ersin Destanoğlu'nu aldı. Nice'in kısa süre içinde Beşiktaş'la görüşmelere başlayacağı ve 4-5 milyon Euro civarında bir teklif yapacağı konuşuluyor.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan 21 yaşındaki file bekçisi geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 41 maçta kalesinde 55 gol gördü.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ersin Destanoğlu'nda Nice talip oldu
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