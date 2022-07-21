Forvet ve stoper takviyelerini hallettikten sonra kanat oyuncusu transferi için uğraşlar veren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Son olarak Real Sociedad forması giyen Belçikalı Adnan Januza menajeri tarafından siyah beyazlı kulübe önerildi.



1.86 boyundaki sağ kanat oyuncusunun temsilcisinin önceki gün yönetimle temasa geçerek randevu talep ettiği ve Januzaj'ı makul şartlarda getirebileceğini söylediği kaydedildi. Transfer komitesi bu teklif karşısında kesin bir cevap vermezken konuyu görüşmek için süre istedi ve konu Valerien İsmael'e açıldı.



İKİ KANAT VE ORTA SAHADA DA OYNUYOR

Fransız çalıştırıcı ise düşünmek ve oyuncunun durumunu araştırmak için beklemelerini söyledi. Kanat takviyesi için önceliği Young Boys'lu Christian Fassnacht'a veren ve İsviçreli ile büyük oranda anlaşan Beşiktaş yönetiminin, bu transferin çıkmaza girmesi ihtimaline karşılık Januzaj'ı yedekte bekletebileceği konuşuluyor.



İlerleyen günlerde Fassnacht'ta somut adımlar atılmazsa 27 yaşındaki Belçikalı Januzaj ciddiyet kazanabilir. Piyasa değeri 12 milyon euro civarında olan Adnan Januzaj, sol kanat ve merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor. 27 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 12 milyon Euro.



Januzaj kariyerinde uzun yıllar Manchester United'ın oyuncusuydu. Yıldız isim Belçika Milli Takımı'yla 15 maça çıktı. Milli formayla yalnızca 1 gol kaydetti. Oyuncu geçtiğimiz sezon 44 maça çıktı ve 5 gol 3 asist kaydetti. (Fotomaç)