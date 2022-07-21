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Giriş Tarihi: 21.7.2022 11:12 Son Güncelleme: 21.7.2022 11:50

Son dakika haberi: Eski hakem Fırat Aydınus, radyo programcısı oldu

Son dakika haberi: Eski hakem Fırat Aydınus, radyo programcısı oldu

Son dakika haberi: Eski hakem Fırat Aydınus'un hakemlik görevine son verdikten sonra yeni mesleği merak konusu oldu. 48 yaşındaki Aydınus, artık Radyo programında yer alacak. İşte detaylar...

MHK tarafından görevden alındıktan 85 gün sonra göreve geri döndü ve 22 Mayıs 2022 tarihinde yönettiği Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının ardından hakemlik kariyerini noktalayan 48 yaşındaki eski hakem Fırat Aydınus, Radyo programı ile anlaşma sağladı.

MAÇLARI YORUMLAYACAK

Eski hakem Fırat Aydınus yeni sezonda Radyo programında maç yorumlayacak. Radyo programı, Aydınus ile anlaşma yaptıklarını da açıkladı.

''KEŞKE BİZİM KANALIMIZDA OLSA''

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Fırat Aydınus'le selfie yaptı. Ünlü medya patronu fotoğrafın altına da "Fırat Hocam keşke bizim kanalımızda çalışsa." yazdı.

FIRAT AYDINUS KİMDİR?

Fırat Aydınus 25 Ekim 1973; İstanbul'da dünyaya geldi. Hakemliğe 1993 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. UEFA'nın Cüneyt Çakır ile birlikte Avrupa Kupalarında en çok maç verdiği Türk hakemdir.

FIFA hakemliği için 2014 yılında yapılan YoYo testlerini geçemeyen Aydınus listeden çıkartılmıştır. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Aydınus'un da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı. 2006-2014 yılları arasında FIFA kokartı taktı. Profesyonel kariyerinde Süper Lig'te toplam 346 maçta görev yapmıştır. 2010-11, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında 1. Lig play-off finallerini yönetmiştir. Fırat Aydınus tüm bunların yanında Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da 1 ve 3. Lig Play-off'larında 1 kez hakemlikte yapmıştır. Kariyeri boyunca yönettiği 439 maçta 1876 sarı, 161 kırmızı kart göstermiş, bu maçlarda 125 kez de penaltı kararı vermiştir.

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Son dakika haberi: Eski hakem Fırat Aydınus, radyo programcısı oldu
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