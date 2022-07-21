Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Karim Benzema'nın sırrı ortaya çıktı! Flaş Cristiano Ronaldo'dan detayı
Giriş Tarihi: 21.7.2022 11:25 Son Güncelleme: 21.7.2022 11:50

Son dakika haberi: Karim Benzema'nın sırrı ortaya çıktı! Flaş Cristiano Ronaldo'dan detayı

Son dakika haberi: Karim Benzema’nın sırrı ortaya çıktı! Flaş Cristiano Ronaldo’dan detayı

Son dakika haberi: 34 yaşında olmasına rağmen performansını katlayarak yükselten Karim Benzema'nın başarısının sırrı ortaya çıktı. BenzemaCristiano Ronaldo'nun her sezon kaslarından 1 kilo vererek esneme taktiği ile başarıya ulaştı. İşte detaylar...

Real Madrid'de önceki dönemlerinde sık sık yoğun eleştirilerin konusu olan Karim Benzema, son yıllarda giderek yükselen performansıyla Madrid ekibinin vazgeçilmezi haline geldi.

Ronaldo'nun ayrılığının ardından sırasıyla 30, 27 ve 30 gollük sezonlar geçiren Fransız forvet, geçtiğimiz sezon ise bu rakamı 44'e yükselterek Real Madrid'e liderlik etti.

34 yaşındaki forvetin gollerin 27'si La Liga'da geldi ve ilk kez İspanya'da gol kralı ünvanını almasını sağladı. Şampiyonlar Ligi'nde ise takımını ipten aldığı anlarla unutulmaz bir sezon geçirdi.

Deneyimli forvet Devler Arenası'nda da 15 gol atarak yine gol krallığı ünvanını yakaladı.

KASDAN KAYBET VE HIZLAN

El Debate'de yer alan habere göre; Benzema'nın başarısının arkasında Cristiano Ronaldo'nun kullandığı taktiğin aynısı yer alıyor.

Karim Benzema aynı Portekizli süper yıldız gibi, her yıl kaslarından 1 kilo verme taktiğini kullanıyor. Fransız forvet bu sayede giderek daha elastik bir vücuda sahip oldu.

34 yaşındaki forvetin bu konuda peşinden gittiği Cristiano Ronaldo, bugün Benzema ile takım arkadaşı olduğu döneme göre 5 kilo daha az ağırlığa sahip.

Ballon d'Or ödülünün favorilerinden olarak gösterilen Karim Benzema, haberde yer alan bilgiye göre aynı zamanda uyku düzenini de günde 8 saate sabitlemesinin katkısını görüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkları gün gün yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ödenmeye başladı mı?
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI: TYT - AYT ve YDT üniversite taban puanları YÖK ATLAS tercih sihirbazı ile sorgula!
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 20 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İran dönüşü Suriye'ye operasyon mesajı! ABD'ye F-16 göndermesi...
TOKİ ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları: 2022 TOKİ İstanbul, İzmir dahil 24 il için başvuruların bitmesine az kaldı!
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Kayıp Şehymus dehşet haftasını anlattı: Şınav, yağmur suyu ve böğürtlenle hayatta kaldı
Aile Destek Paketi ödemeleri, tarihleri ve başvuru şartları: e-Devlet 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Karim Benzema'nın sırrı ortaya çıktı! Flaş Cristiano Ronaldo'dan detayı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA