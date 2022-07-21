Son dakika haberi: Karim Benzema’nın sırrı ortaya çıktı! Flaş Cristiano Ronaldo’dan detayı

Real Madrid'de önceki dönemlerinde sık sık yoğun eleştirilerin konusu olan Karim Benzema, son yıllarda giderek yükselen performansıyla Madrid ekibinin vazgeçilmezi haline geldi.

Ronaldo'nun ayrılığının ardından sırasıyla 30, 27 ve 30 gollük sezonlar geçiren Fransız forvet, geçtiğimiz sezon ise bu rakamı 44'e yükselterek Real Madrid'e liderlik etti.

34 yaşındaki forvetin gollerin 27'si La Liga'da geldi ve ilk kez İspanya'da gol kralı ünvanını almasını sağladı. Şampiyonlar Ligi'nde ise takımını ipten aldığı anlarla unutulmaz bir sezon geçirdi.

Deneyimli forvet Devler Arenası'nda da 15 gol atarak yine gol krallığı ünvanını yakaladı.

KASDAN KAYBET VE HIZLAN

El Debate'de yer alan habere göre; Benzema'nın başarısının arkasında Cristiano Ronaldo'nun kullandığı taktiğin aynısı yer alıyor.

Karim Benzema aynı Portekizli süper yıldız gibi, her yıl kaslarından 1 kilo verme taktiğini kullanıyor. Fransız forvet bu sayede giderek daha elastik bir vücuda sahip oldu.

34 yaşındaki forvetin bu konuda peşinden gittiği Cristiano Ronaldo, bugün Benzema ile takım arkadaşı olduğu döneme göre 5 kilo daha az ağırlığa sahip.

Ballon d'Or ödülünün favorilerinden olarak gösterilen Karim Benzema, haberde yer alan bilgiye göre aynı zamanda uyku düzenini de günde 8 saate sabitlemesinin katkısını görüyor.