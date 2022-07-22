Transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren Adana Demirspor, yıldız bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



HEDEF UKRAYNALI OYUNCU

Talha Tayyip Sanuç'u Avrupa'ya göndermeye hazırlanan Adana temsilcisi, Zenit ile yollarını ayıran Yaroslav Rakitskiy ile imzalayacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre, mavi şimşekler 32 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



Asist yapma özelliği ile tanınan stoper, geçen sezon 23 karşılaşmaya çıkarken 2 gol ve 6 asist katkısı sağladı.



TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU

Shakhtar Donetsk forması giydiği dönemde kulübün efsanesi olma yolunda ilerleyen futbolcu, Rus ekibi Zenit'e transfer olmuştu. Ukrayna'da kamuoyu Ukrayna-Rusya arası ilişkiler ve para konularını ele alarak bu olaya sert tepki göstermişti.



MURIC İÇİN TEKRAR ÇIKARTMA YAPILACAK



Geçen sezon Manchester City'den kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarlardan tam not alan kaleci Muric'i de transfer etmek isteyen Adana Demirspor, oyuncuyu tekrar kiralamak istiyor. Bu yıl kiralama şartlarında ağırlaşma olan oyuncu için tüm yolları deneyen Akdeniz temsilcisi, transferi kısa süre içerisinde tamamlamanın yollarını arıyor.



RAKITSKIY 10. TRANSFER OLACAK



Daha önce kadrosuna Ali Yavuz, Arda Okan, Onyekuru, Karacic, Manev, Abdurrahim Dursun, Ndiaye, Rodrigues ve Yusuf Sarı'yı katan Adana Demirspor, Yaroslav Rakitskiy ile imzalaması durumunda 10. transferini yapmış olacak.

