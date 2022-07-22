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Giriş Tarihi: 22.7.2022 13:10

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'dan Steve Mounie atağı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom’dan Steve Mounie atağı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekip, Brest forması giyen golcü oyuncu Steve Mounie’ye kancayı attı. İşte tüm detaylar...

Mbaye Diagne ve Mohamed'le yollarını ayıran Galatasaray, Benfica'dan kiralık olarak Seferovic'i kadrosuna katarak ilk forvet hamlesini yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar şimdi de ikinci golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

MENAJERİ ÖNERDİ

Çok ayıda ismi gündemine alan yönetimin listesine giren son isim Steve Mounie oldu. Alınan bilgilere göre menajer önerisiyle gündeme gelen Beninli yıldız konusunda teknik direktör Okan Buruk'tan olumlu rapor geldi. Galatasaray yönetimi de bu gelişme sonrasında harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde bu transferle ilgili resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest'te forma giyen Steve Mounie geçtiğimiz sezon 38 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek alkış topladı. 2020 yılında İngiliz ekibi Huddersfield'tan Brest'e 5 milyon Euro karşılığında transfer olan 27 yaşındaki forvetin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GÜÇLÜ BİR FİZİĞİ VAR

1.90 boyunda olan ve güçlü fiziği ile dikkatleri çeken Steve Mounie kariyerinde çıktığı 242 karşılaşmada 65 gol atıp 21 asist yaptı. 42 kez Benin Milli Takımı'nın formasını giyen tecrübeli yıldız rakip ağlara 13 gol bıraktı. (Takvim)

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'dan Steve Mounie atağı!
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