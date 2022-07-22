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Giriş Tarihi: 22.7.2022 09:07 Son Güncelleme: 22.7.2022 09:10

Trabzonspor'da Arijanet Muric sesleri

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Arijanet Muric sesleri

Trabzonspor yedek kaleci için 5 isimden oluşan bir liste hazırladı. Listede yer alan futbolculardan biri de geçen sezon Adana Demirspor forması giyen 23 yaşındaki Kosovalı Arijanet Muric...

Abdullah Avcı, yedek kaleciler Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un ayrılmasından sonra Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Muhammet Taha Tepe ve genç kaleciler Hakan Aydın ile Kağan Moradaoğlu'nu kamp kadrosuna dahil etmişti.

Muhammet'in hazırlık maçlarındaki iyi performansına rağmen teknik direktör Avcı, bir kaleci takviyesi daha istiyor. Bu bölgeye daha önce Türk kaleci bakan bordo-mavililer yabancı kontenjanı içerisinde yer alan 98 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki oyuncu hakkını kaleciden yana kullanmaya karar verdi.

Scout ekibi tarafından oluşturulan 5 isimlik listede geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen 7 Kasım 1998 doğumlu Arijanet Muric'in de yer aldığı belirtildi.

PERES TAKIMA TRABZON'DA KATILACAK
Bu araa Trabzonspor'da nisan ayında sol aşil tendonunda yırtık tespit edilen ve sezonu kapatan Bruno Peres'in tedavi süreci devam ediyor. Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tedavisine yoğun şekilde devam ettiğini vurgularken, yurt dışı kamplarına katılmayacağını ve takıma Trabzon'da dahil olacağını ifade etti.

FIRTINA A SPOR'DA ESECEK
Öte yandan Trabzonspor, Avusturya kampında İtalyan takımları ile iki hazırlık maçı oynayacak. İlk sınav yarın Torino ile... İkinci rakip ise 25 Temmuz'da Empoli. İki karşılaşma da TSİ 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen futbolseverlerle buluşacak.

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Trabzonspor'da Arijanet Muric sesleri
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