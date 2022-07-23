Oxford Üniversitesi ’tarihin en iyisi Cristiano Ronaldo’ dedi

YÜZDE 100'LÜK ORAN

Buna göre gol ve asist sayısının etkisi, kazandığı turnuvaların büyüklüğü ve forma giydiği takımların çeşitliliğiyle Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, tarihin en iyi futbolcusu seçildi. Ronaldo, algoritmada yüzde 100 oranı bulan tek isim oldu. İkinci sırayı ise Arjantinli yıldız Lionel Messi aldı. Messi'nin oranı da yüzde 94 çıktı. 3. sırayı da Brezilya futbolunun efsanesi Pele, yüzde 85'lik başarı oranıyla kaptı. 4. sırada Macar Ferenc Puskas ve 5. sırada Brezilyalı Ronaldo yer aldı.