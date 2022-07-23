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Giriş Tarihi: 23.7.2022 12:53 Son Güncelleme: 23.7.2022 13:01

Oxford Üniversitesi 'tarihin en iyisi Cristiano Ronaldo' dedi

Oxford Üniversitesi ’tarihin en iyisi Cristiano Ronaldo’ dedi

Dünyaca ünlü Oxford Üniversitesi’nde matematik profesörü Tom Crawford, bir algoritma kurarak futbol tarihinin en büyük isminin Cristiano Ronaldo olduğunu belirledi.

Profesör Crawford'un çalışmasında oyuncuların maç sayısı, gol ve asist sayısı, katıldıkları turnuvalar, milli maç sayısı gibi birçok başlık değerlendirildi. Hem 20. yüzyıl hem de 21. yüzyılın koşulları, oynanan turnuvaların formatları da değerlendirmeye dahil edildi.

YÜZDE 100'LÜK ORAN
Buna göre gol ve asist sayısının etkisi, kazandığı turnuvaların büyüklüğü ve forma giydiği takımların çeşitliliğiyle Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, tarihin en iyi futbolcusu seçildi. Ronaldo, algoritmada yüzde 100 oranı bulan tek isim oldu. İkinci sırayı ise Arjantinli yıldız Lionel Messi aldı. Messi'nin oranı da yüzde 94 çıktı. 3. sırayı da Brezilya futbolunun efsanesi Pele, yüzde 85'lik başarı oranıyla kaptı. 4. sırada Macar Ferenc Puskas ve 5. sırada Brezilyalı Ronaldo yer aldı.

LİSTEDE 3 ARJANTİNLİ VAR
10 futbolcudan oluşan listede tarihin en iyileri belirlenirken Arjantin öne çıktı. Listede 3 Arjantinli isim bulundu. Lionel Messi, Di Stefano ve Maradona listede bulundu. Pele ve Ronaldo ise Brezilya'yı temsil etti. Hollanda'dan Cruyff ve Van Basten yer aldı. Ayrıca Fransa'dan Michel Platini, Portekiz'den Cristiano Ronaldo ve Macaristan'tan Puskas diğer 3 ülkeyi oluşturdu.

CRUYFF VE MARADONA GERİLERDE KALDI
Matematik Profesörü Tom Crawford'un araştırmasında en büyük sürprizler Johan Cruyff ve Diego Maradona oldu. Hollanda futbolunun efsanesi Cruyff ve Arjantin'in unutulmaz ismi Maradona, alt sıralarda kaldı. 9. sıradaki Maradona sadece yüzde 31'lik oran tutturdu. Cruyff ise yüzde 30 oranla 10. sırada yer aldı.

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Oxford Üniversitesi 'tarihin en iyisi Cristiano Ronaldo' dedi
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