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Giriş Tarihi: 24.7.2022 10:14

Londra derbisinde Arsenal Chelsea'yi darma duman etti!

Londra derbisinde Arsenal Chelsea’yi darma duman etti!

Sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelen iki Londra ekibi Arsenal ve Chelsea yeni transferleriyle ilk kez sahaya çıktı. Tempolu maçı 4-0'lık skorla kazanan Arsenal oldu.

İki Londra ekibi Arsenal ve Chelsea, sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeni transferler Gabriel Jesus, Sterling, Koulibaly gibi isimlerin sahada olduğu maçta kazanan 4-0'lık skorla Arsenal oldu.

ARSENAL'DEN 4 GOLLÜ RESİTAL

Tempolu oynanan maçta 15. dakikada Gabriel Jesus ve 36. dakikada Odegaard'ın golleriyle ilk yarı 2-0 Arsenal'in üstünlüğüyle tamamlandı. Oyundaki etkisin ikinci yarıda da devam ettiren Arsenal, Saka ve Lokonga'nın golleriyle de farkı 4-0'a çıkardı ve maçı bu skorla kazandı.

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Londra derbisinde Arsenal Chelsea'yi darma duman etti!
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