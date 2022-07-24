Londra derbisinde Arsenal Chelsea’yi darma duman etti!

İki Londra ekibi Arsenal ve Chelsea, sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeni transferler Gabriel Jesus, Sterling, Koulibaly gibi isimlerin sahada olduğu maçta kazanan 4-0'lık skorla Arsenal oldu.
ARSENAL'DEN 4 GOLLÜ RESİTAL
Tempolu oynanan maçta 15. dakikada Gabriel Jesus ve 36. dakikada Odegaard'ın golleriyle ilk yarı 2-0 Arsenal'in üstünlüğüyle tamamlandı. Oyundaki etkisin ikinci yarıda da devam ettiren Arsenal, Saka ve Lokonga'nın golleriyle de farkı 4-0'a çıkardı ve maçı bu skorla kazandı.