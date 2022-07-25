Brezilya futbolunun efsane ismi Artur Friedenreich! Eduardo Galeano onu bu sözlerle anlattı

"ZAFER GETİREN ÇAMURLU AYAKKABI"

Usta yazar Eduardo Galeano, Rio'daki kutlama faaliyetlerinde bayrak niyetine bir futbol ayakkabısı taşındığını ve altında da; "Friedenreich'ın zafer getiren çamurlu ayakkabısı" yazan bir afiş olduğunu yazar.

Zaferi getiren bu çamurlu ayakkabı, ertesi gün kent merkezinde bir kuyumcunun vitrinine yerleştirildi.

HİÇBİR KURUŞ ALMADAN TOP KOŞTURDU

1892'de Alman bir babayla, siyahi bir çamaşırcı annenin oğlu olarak dünyaya gelen Artur Friedenreich, yirmi altı yıl boyunca birinci ligde bir kuruş bile almadan top koşturdu.