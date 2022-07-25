Brezilya futbolunun efsane ismi Artur Friedenreich! Eduardo Galeano onu bu sözlerle anlattı

Brezilya futbolunun ilk efsanesi olan Artur Friedenreich, 18 Temmuz 1892 yılında Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde dünyaya geldi. 1919'da Brezilya, Artur Friedenreich'ın tek golüyle Uruguay'ı 1-0 yenmiş ve Güney Amerika'nın ilk şampiyonu olmuştu.
"ZAFER GETİREN ÇAMURLU AYAKKABI"
Usta yazar Eduardo Galeano, Rio'daki kutlama faaliyetlerinde bayrak niyetine bir futbol ayakkabısı taşındığını ve altında da; "Friedenreich'ın zafer getiren çamurlu ayakkabısı" yazan bir afiş olduğunu yazar.
Zaferi getiren bu çamurlu ayakkabı, ertesi gün kent merkezinde bir kuyumcunun vitrinine yerleştirildi.
HİÇBİR KURUŞ ALMADAN TOP KOŞTURDU
1892'de Alman bir babayla, siyahi bir çamaşırcı annenin oğlu olarak dünyaya gelen Artur Friedenreich, yirmi altı yıl boyunca birinci ligde bir kuruş bile almadan top koşturdu.
PELE'DEN DAHA FAZLA GOL ATTI
Futbol tarihinde hiç kimse Artur kadar gol atamadı. Futbol efsanesi Pelé 1.279 gol atarken Friedenreich'ın ise 1.329 gol attı. Bu yeşil gözlü melez, aynı zamanda Brezilya'nın futbol tarzını da yaratan isim olmuştu. Böylece fanteziye açık, eğlenceye önem veren ve sonucu pek de umursamayan bir futbol tarzı doğdu.
MELEZ OLDUĞU İÇİN SERT FAULLERE MARUZ KALIYORDU
Siyahi olduğu için sahalarda çok sert faullere maruz kalan Friedenreich 43 yaşında futbola veda etti. 1969'da hayata veda eden Friedenreich, futbolda ırkçılığa karşı mücadele veren bir efsane olarak adını tarihe yazdırdı.