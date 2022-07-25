Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Brezilya futbolunun efsane ismi Artur Friedenreich! Eduardo Galeano onu bu sözlerle anlattı
Giriş Tarihi: 25.7.2022 13:09 Son Güncelleme: 25.7.2022 13:21

Brezilya futbolunun efsane ismi Artur Friedenreich! Eduardo Galeano onu bu sözlerle anlattı

MARWAN NADHİM MARWAN NADHİM
Brezilya futbolunun efsane ismi Artur Friedenreich! Eduardo Galeano onu bu sözlerle anlattı

Futbolu belki İngilizler icat etti ancak Brezilyalılar bu oyunu çok daha eğlenceli ve keyifli hale getirdiler demek yanlış olmaz. Brezilya futbolu deyince akla gelen ilk şeylerden birisi de, seyir zevki yüksek olan ve skora pek de önem vermeyen bir oyun tarzı olur. Sizlere, Brezilya futbolunun efsane isimlerinden olan Artur Friedenreich'tan bahsedeceğiz.

Brezilya futbolunun ilk efsanesi olan Artur Friedenreich, 18 Temmuz 1892 yılında Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde dünyaya geldi. 1919'da Brezilya, Artur Friedenreich'ın tek golüyle Uruguay'ı 1-0 yenmiş ve Güney Amerika'nın ilk şampiyonu olmuştu.

"ZAFER GETİREN ÇAMURLU AYAKKABI"

Usta yazar Eduardo Galeano, Rio'daki kutlama faaliyetlerinde bayrak niyetine bir futbol ayakkabısı taşındığını ve altında da; "Friedenreich'ın zafer getiren çamurlu ayakkabısı" yazan bir afiş olduğunu yazar.

Zaferi getiren bu çamurlu ayakkabı, ertesi gün kent merkezinde bir kuyumcunun vitrinine yerleştirildi.

HİÇBİR KURUŞ ALMADAN TOP KOŞTURDU

1892'de Alman bir babayla, siyahi bir çamaşırcı annenin oğlu olarak dünyaya gelen Artur Friedenreich, yirmi altı yıl boyunca birinci ligde bir kuruş bile almadan top koşturdu.

PELE'DEN DAHA FAZLA GOL ATTI

Futbol tarihinde hiç kimse Artur kadar gol atamadı. Futbol efsanesi Pelé 1.279 gol atarken Friedenreich'ın ise 1.329 gol attı. Bu yeşil gözlü melez, aynı zamanda Brezilya'nın futbol tarzını da yaratan isim olmuştu. Böylece fanteziye açık, eğlenceye önem veren ve sonucu pek de umursamayan bir futbol tarzı doğdu.

MELEZ OLDUĞU İÇİN SERT FAULLERE MARUZ KALIYORDU

Siyahi olduğu için sahalarda çok sert faullere maruz kalan Friedenreich 43 yaşında futbola veda etti. 1969'da hayata veda eden Friedenreich, futbolda ırkçılığa karşı mücadele veren bir efsane olarak adını tarihe yazdırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: LGS tercih sonuçları erişime açıldı! İşte MEB ile 2022 LGS lise tercih ve yerleştirme sonuçları TIKLA - ÖĞREN!
LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA | MEB ile 2022 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar
Maaş farkı ödemeleri son dakika haberi! Emekli Sandığı maaş farkları için de tarih netleşti: İşte memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi
Maaş farkı ödemeleri belli oldu! 2022 temmuz SSK ve BAĞKUR memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak, ek tercih başvurusu nasıl yapılır? MEB 2022-2023 LGS 2. tercih başvuru tarihleri açıklandı!
LİSE NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ MEB takvimi: 2022-2023 Lise 1. nakil işlemleri ne zaman başlıyor, başvuru tarihleri belli oldu mu?
450, 550, 600 TL yardım verilecek! Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? e-Devlet ile Aile Destek Paketi başvuru ekranı 2022
Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? e-Okul giriş ekranı/meb.gov.tr tercih sayfası
Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nedir,iyileşir mi? DSÖ'den acil durum açıklaması!
Öğretmen il dışı tayin (atama) başvuruları ne zaman başlıyor ve şartları neler? 2022 MEB ile öğretmen iller arası yer değiştirme takvimi
ARKADAŞINA GÖNDER
Brezilya futbolunun efsane ismi Artur Friedenreich! Eduardo Galeano onu bu sözlerle anlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA