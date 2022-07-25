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Giriş Tarihi: 25.7.2022 09:29

Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan sefere başladı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan sefere başladı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Yeni hocası Okan Buruk, stoperi Abdülkerim, 8 numarası Sergio Oliveira, yen golcüsü Haris Seferovic ve sağ beki Leo Dubois ile Nef Stadyumu'na ilk kez çıkan Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Yeni hocası Okan Buruk, stoperi Abdülkerim ve 8 numarası Sergio Oliveira ile Nef Stadyumu'na ilk kez çıkan Galatasaray'da kiralıktan dönen Emre Akbaba ve Yunus Akgün de ilk 11'deydi. Kasımpaşa maçın başında Mamadou Fall ile net fırsatı harcadı. Geçen sezonun yıldızı Kerem Aktürkoğlu kaldığı yerden devam etti ve 29. dakikada ceza sahası dışından sağıyla sol 90'ı gördü. Devre bitmeden Paşa'nın 10 numarası Hajradinovic yaydan gelişine temiz şutla skoru eşitledi. İkinci yarı Leo Dubois ve Seferovic'i oyuna sokan Galatasaray'ı öne geçiren gol de 66'da Seferovic'ten geldi. Bol oyuncu değişiklikleriyle son 20 dakikada tempo düştü ve Galatasaray 2-1 üstünlüğünü korudu. G.Saray formasını giydiği 6. dakikada golle tanışan Seferovic, gelir gelmez taraftarın sevgilisi oldu ve 2-1 kazanılan maçın ardından tribünlerin üçlü çektirme isteğini kırmadı.

MUSLERA'DAN 'ÜÇLÜ' DERSİ

Maç sonrası G.Saray taraftarı, Haris Seferovic'i ısrarla tribüne çağırdı. Ancak İsviçreli forvet ne yapacağını anlamadı. Kaptan Muslera da Seferovic'e giderek nasıl üçlü çektireceğini anlattı. Sonrasında da yıldız futbolcu taraftarlarla birlikte doyasıya sevindi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan sefere başladı!
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