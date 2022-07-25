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Giriş Tarihi: 25.7.2022 13:00

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına'dan Murillo hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına’dan Murillo hamlesi! İtalyanlar duyurdu

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Özellikle stoper arayışlarını sürdüren bordo mavililer, bir dönem Barcelona forması da giyen Murillo olmuştu. İtalyan basını yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Edgar Ie'nin sakatlığının ardından sağ stoper arayışlarını sürdüren bordo-mavililerde birçok isim gündeme gelmişti. Fırtına en kısa zamanda bu bölge için transferi sonlandırmak istiyor.

AVCI'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Abdullah Avcı, Torino ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Avcı, stoper transferi ile ilgili, "Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Stoper bölgesine transfer yapacağız.

Diğer mevkilere ise fırsata göre değerlendireceğiz. Kamp çok iyi geçiyor. Bu şekilde çalışarak en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

FIRTINA'DA GÜNDEM MURILLO

Fırtına'da sağ stoper bölgesi için ortaya atılan son isim Murillo olmuştu. Bonservisi Sampdoria'da olan Kolombiyalı stoper için Karadeniz ekibinin İtalya'ya çıkarma yapacağı öğrenilmişti. Son 1.5 sezonu Celta Vigo'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki stoper ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan haberde Kolombiyalı futbolcunun Sampdoria'dan ayrılmak istediği iddia edildi. Haberde, Murillo'nun Kolombiya Milli Takımı'na geri dönebilmek için sürekli forma şansı bulabileceği bir kulübe transfer olmak istediği yazıldı.

30 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşı transferdeki en büyük engel olarak gösteriliyor. 2023 yılına kadar Sampdoria ile sözleşmesi bulunan futbolcu için bu zamana kadar toplam 36.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Kolombiyalı futbolcu 2018 yılında 21 milyon Euro karşılığında Valencia'ya satılmıştı.

BARCELONA FORMASI DA GİYDİ

30 yaşındaki futbolcu 2019 yılında da Valencia'dan Barcelona'ya kiralanmış ve yarım sezon Barcelona forması giymişti. (Fotomaç)

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına'dan Murillo hamlesi! İtalyanlar duyurdu
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