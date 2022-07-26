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Giriş Tarihi: 26.7.2022 15:32

Bayern Münih, Rennes'den 17 yaşındaki Mathys Tel'i transfer etti

AA
Bayern Münih, Rennes’den 17 yaşındaki Mathys Tel’i transfer etti

Almanya ekibi Bayern Münih, Fransa'nın Rennes takımından 17 yaşındaki forvet Mathys Tel'i kadrosuna kattı.

Bayern Münih Kulübü, 17 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fransa basınında yer alan haberlerde, transferin bonuslar dahil 28,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Rennes'in altyapısına 2020'de katılan Fransız golcü futbolcu, bir yıl sonra A takımda forma şansı buldu. Brest ile oynanan lig karşılaşmasında 16 yaş 110 günlükken görev alan Tel, Rennes A takımında resmi maça çıkan en genç futbolcu oldu.

Bu sene düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Tel, şampiyonluk yaşadıkları turnuvada 3 gol, bir asistle mücadele etti.

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Bayern Münih, Rennes'den 17 yaşındaki Mathys Tel'i transfer etti
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