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Giriş Tarihi: 26.7.2022 22:31 Son Güncelleme: 26.7.2022 22:32

Beşiktaş, öne geçtiği maçta Alaves'e 2-1 mağlup oldu

AA
Beşiktaş, öne geçtiği maçta Alaves’e 2-1 mağlup oldu

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanya kampındaki ikinci hazırlık maçında La Liga 2 ekibi Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu.

Camilo Cano Stadı'nda oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlı ekip; Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Berkay Vardar, Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Boyd, Ghezzal, Muleka, Weghorst 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 2. dakikasında Muleka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Welinton'un savunmadan gönderdiği uzun topu takip eden Muleka, kaleci ile savunmanın anlaşmazlığında araya girerek meşin yuvarlağı şık bir aşırtmayla filelere gönderdi. İlk yarıda rakibine önemli pozisyon vermeyen Beşiktaş, hücumda gol dışında üretkenlikte güçlük çekti.

Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıya Ersin Destanoğlu-Emre Bilgin, Muleka-Cenk Tosun değişiklikleriyle başlayan Beşiktaş, 54. dakikada kalesinde golü gördü. Ceza sahasının sol çaprazından gelişen atakta topu önünde bulan Guridi, düzgün bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Beraberlik golünün ardından 59. dakikada Boyd-Oğuzhan Akgün, Gedson Fernandes-Emirhan İlkhan, Welinton-Emrecan Uzunhan değişiklikleri yapan siyah-beyazlılar, 66. dakikada kalesinde bir gol daha gördü. Sol taraftan ceza sahasına yerden uzun pas olarak kullanılan serbest vuruşta Miguel De La Fuente, sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve İspanyol ekibi 2-1 öne geçti.

76. dakikada Ghezzal-Emirhan Delibaş, Salih Uçan-Kartal Kayra Yılmaz, Weghorst-N'Koudou değişiklikleri yapılırken, 79. dakikada siyah-beyazlı takımın yeni transferi Romain Saiss, Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek ilk kez bir hazırlık maçında görev aldı.

Siyah-beyazlı ekip, İspanya kampındaki son hazırlık maçında Deportivo Alaves'e 2-1 yenildi. Beşiktaş, ilk hazırlık maçında da Wolverhampton Wanderers'a 3-0 mağlup olmuştu.

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 12. dakikada hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

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Beşiktaş, öne geçtiği maçta Alaves'e 2-1 mağlup oldu
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