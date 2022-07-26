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Giriş Tarihi: 26.7.2022 11:38 Son Güncelleme: 26.7.2022 12:02

Eskişehirspor'dan Abdullah Avcı'ya tepki

İHA
Eskişehirspor’dan Abdullah Avcı’ya tepki

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, Eskişehirspor alt yapısından yetişen Dorukhan Toköz’ü, “Eskişehirspor’da oynamıyorsun ki” şeklinde uyarması, Eskişehirspor ve taraftarlarının tepkisine neden oldu.

Trabzonspor ile Empoli arasında oynanan hazırlık maçının 51'inci dakikasında, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Eskişehirspor alt yapısından yetişen ve önce Beşiktaş'a daha sonra Trabzonspor'a transfer olan Dorukhan Toköz'ü, "Eskişehirspor'da oynamıyorsun ki" diyerek uyarması sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili Eskişehirspor sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi.

Eskişehirspor sosyal medya hesabından , "Kamuoyuna: O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese!" ve "Anadolu'da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı'yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz" paylaşımları yaparak duruma tepki gösterdi. Paylaşımına birçok taraftar yorum yaparak tepkilerini dile getirdi.

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Eskişehirspor'dan Abdullah Avcı'ya tepki
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