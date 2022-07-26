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Giriş Tarihi: 26.7.2022 23:55

Juventus, Aaron Ramsey ile yollarını ayırdı!

AA
Juventus, Aaron Ramsey ile yollarını ayırdı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, 31 yaşındaki Galli yıldız orta saha Aaron Ramsey ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla varılan karşılıklı anlaşmanın ardından sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. İtalya basınına göre, Juventus'ta haftalık 400 bin sterlin kazanan Ramsey, İngiltere Premier Lig veya Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekipleriyle transfer görüşmeleri yapıyor.

Uzun yıllar formasını giydiği Arsenal ile kontratının sona ermesinin ardından Ramsey, 2019 yılında Juventus'a bonservis bedeli ödenmeden transfer olmuştu.

Kariyeri boyunca yaşadığı uzun süreli sakatlık sorunlarıyla gündeme gelen ve geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği Rangers'ta 13 maçta 2 kez ağları sarsan Ramsey, Galler Milli Takımı'nda ise 74 karşılaşmada 20 gole imza attı.

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Juventus, Aaron Ramsey ile yollarını ayırdı!
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