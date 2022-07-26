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Giriş Tarihi: 27.7.2022 00:00 Son Güncelleme: 27.7.2022 00:01

Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! Futbola başladığı yere geri döndü

AA
Luis Suarez’in yeni takımı belli oldu! Futbola başladığı yere geri döndü

Uruguaylı yıldız golcü Luis Suarez, futbola başladığı ülkesinin Nacional takımıyla prensipte anlaştığını duyurdu.

İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest futbolcu statüsünde bulunan 35 yaşındaki Suarez, yeni adresini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyurdu.

Nacional'den gelen transfer teklifini kabul ettiğini belirten Uruguaylı santrfor, "Nacional taraftarından bana ve aileme uzun bir süredir gelen destek mesajları için minnettarım. Kulüple ön anlaşma yaptım. Birkaç saat içinde transferin tamamlanmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Altyapısından yetiştiği Nacional'den 2006 senesinde ayrılan yıldız futbolcu, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid formalarını giymişti. Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda ise 132 karşılaşmada 68 gole imza attı.

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Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! Futbola başladığı yere geri döndü
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