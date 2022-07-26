Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ali Akman için Eintracht Frankfurt’tan Galatasaray’a flaş yanıt!

Galatasaray'da forvete yerli bir forvet takviyesi düşünülürken gündeme gelen son isim Ali Akman oldu. Umut Bozok ve Halil Dervişoğlu için yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Galatasaray rotayı Ali Akman'a kırdı.

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Sarı Kırmızılılar, Ali Akman için Eintracht Frankfurt'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Galatasaray, Ali Akman için tüm şartları zorluyor. Okan Buruk da Ali Akman için girişimde bulunduklarını açıklamıştı.

Okan Buruk, Ali Akman transferi için şunları kaydetti;

"Ön tarafa yönlü oyuncular bakıyoruz. Hem santrfor oynayacak, ikinci forvet, kenarda oynayabilecek oyuncular bakıyoruz. Kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Önde de ihtiyacımız var. Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu. Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok. Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir. Ancak, şu an net bir şey yok."

HAMZA VE EFE DE KADRODA

Galatasaray'ın transferi için Eintracht Frankfurt'la görüşmelerini sürdürdüğü Ali Akman'ın iki kuzeni Efe Akman ve Hamza Akman da Galatasaray A Takımıyla birlikte antrenmanlara katılıyor.

Efe Akman ve Hamza Akman kardeşler Galatasaray'ın Avusturya'daki ilk etap kamp çalışmalarında yer almıştı. İki isim Okan Buruk'un isteği doğrultusunda Avusturya'da yapılacak ikinci etap kamp çalışmalarına da dahil edildi.

Okan Buruk'un Ayhan Akman'ın iki oğluna da zaman zaman şans vereceği öğrenilirken özellikle Hamza Akman'ın Avusturya kampındaki görüntüsü camiayı ve taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray; Ali Akman transferine son noktayı koyması halinde Ali Akman, Efe Akman ve Hamza Akman ilk kez aynı takımda buluşmuş olacak.

FRANKFURT'TAN GALATASARAY'A ŞARTLI 'EVET'

Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray'ın istediği Ali Akman için Eintracht Frankfurt'un koydurmak istediği maç şartı transferin önüne geçti. Kasımpaşa'yla oynanan hazırlık maçında oyuna girdikten 5 dakika sonra galibiyet golünü atan yeni transfer Seferovic'in yedeği olarak yerli statüsündeki Ali Akman'ı düşünen teknik direktör Okan Buruk'un, genç ismin kamp çalışmalarına katılmasını beklediği kaydedildi.

Eintracht Frankfurt'un 2 sezon önce Bursaspor'dan ayrılan 21 yaşındaki santraforu bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve geçen yıl NEC Nijmegen'e kiralık olarak göndermişti. Florya'da aktif olarak görev alan eski futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan genç yeteneğin de Parçalı formayı giymek istediği bildirildi.

FRANKFURT'UN ENDİŞESİ: 'YEDEK'

Ancak geçen yıl Hollanda Ligi'nde NEC Nijmegen ile 21 kez ilk 11'de sahaya çıkarken toplam 32 maçta forma giyip 6 da gol kaydeden Ali'nin gelişimi için oynaması gerektiğini düşünen Alman ekibi, Galatasaray'da oyuncusunun sürekli yedek olabileceğinden endişe ettiği öğrenildi.

Cimbom'un resmi olarak kiralık teklifinde bulunduğu genç forvet için karar aşamasında olan E.Frankfurt'un, en az 25 maçta oyuncusunun forma giymesi için Cimbom'a şart koştuğu öğrenildi. Bu sezon Avrupa'da olmayacak olan Galatasaray'ın bu şartı kabul edip etmeyeceği konusunda son kararı Okan hocanın vereceği ifade edildi.