Valerien Ismael: Kamp ağır geçti, oyuncular yoruldu!

İspanya'da Wolverhampton Wanderers ve Deportivo Alaves gibi hazır takımlarla oynadıklarını aktaran Ismael, "Futbolcularımızı üst seviyeye çıkarmak için bu maçlara ihtiyacımız vardı. Bunu yaparken iyi takımlarla oynamamız gerekti. Üçüncü haftada 5. maçı oynadık. Futbolcularımıza fazlasıyla yükleme yaptık. Sezon başı tam da budur. Bu şekilde tüm sezona hazırlanırsınız. 6 hafta sürecek hazırlığı tüm sezona yaymanız gerekir. Bazı anlarda tabii ki yorgunluğu kabul etmeniz lazım, bu da normal. Sezon başındayız, doğru yoldayız. Cumartesi bir maçımız daha var, sonrasında Kayserispor maçına hazırlanmak için bir hafta daha vaktimiz olacak." ifadelerini kullandı.