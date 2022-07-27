Beşiktaş’ın transferde yeni hedefi Cenk Özkaçar

Kartal'da Kaan Ayhan ve Mert Çetin'in ardından gündeme gelen bir diğer isim Lyon forması giyen Cenk Özkaçar oldu. 21 yaşındaki stoperin listede bu kadar öne çıkmasının en büyük sebebi ise geçen sezon kiralandığı Belçika ekibi Oh Leuven'de üçlü savunmada sık sık yer alması... Valerien Ismael'in de 3'lü oyun sistemi ana planı olduğu için Fransız hoca bu dizilişte daha önce forma giymiş ve bu sistemi ezberlemiş bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Bundan dolayı Cenk Özkaçar ismi listenin üst sırasında yazıyor.