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Giriş Tarihi: 27.7.2022 11:09 Son Güncelleme: 27.7.2022 11:19

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'dan Mehdi Taremi hamlesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya’dan Mehdi Taremi hamlesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Birçok transfere imza atan sarı lacivertliler, golcü transferini bitirmek içi harekete geçti. Arayışlarını sürdüren Kanarya, Porto'nun İranlı yıldızı Mehdi Taremi'yi kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak Flamengo'dan stoper Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan Fenerbahçe golcü transferi için düğmeye bastı. Ajansspor'un haberine göre; sarı lacivertliler; Porto'nun İranlı forveti Mehdi Taremi'yi transfer listesine aldı.

PORTO'DA 26 GOL İLE 17 ASİST

30 yaşındaki yıldız golcü geçen sezon Porto'da 47 maçta forma giydi, 26 gol ile 17 asist yaptı ve 43 gole katkı sundu.

RİZE'YE TRANSFERİ DİREKTEN DÖNDÜ

2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor'a transfer olan Taremi Karadeniz ekibinde forma giymeden takımdan ayrılarak ülkesine dönmüştü.

Eski takımının taraftarlarının kulübe geri dönmesi için kendisine ve ailesine baskı yaptığını öne süren Taremi bu sürecin ardından kulüpten izin almadan ülkesine dönmüştü.

FIFA'DAN CEZA ALMIŞTI

Rizespor imzaladığı sözleşmenin şartlarını yerine getirmeyen İranlı golcüyü FIFA'ya şikayet ederken, FIFA golcü oyuncunun yaklaşık 800 bin Euro ceza ödemesine karar vermişti. Rizespor ile uzlaşmadan takımdan ayrılan Taremi bu süreçte para cezasının yanı sıra dört ay boyuna futboldan men edilirken, İran'ın Persepolis takımı da iki dönem boyunca transfer yasağı almıştı.

RIO AVE'DEN PORTO'YA GİTTİ

Persepolis'in ardından önce 500 bin Euro'ya Katar'ın Al Gharafa takımına transfer olan Taremi ardından bedelsiz transfer olduğu Rio Ave formasıyla adım attığı Portekiz'deki ilk sezonunda 18 gol atınca, bir sonraki sezon 4.7 milyon Euro karşılığında Porto'nun yolunu tutmuştu.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'dan Mehdi Taremi hamlesi
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